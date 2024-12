Giorgia Meloni, l'incontro con Javier Milei a Palazzo Chigi: "Solido partenariato"

13 dicembre 2024 a

a

a

"A poche settimane dalla sua visita in Argentina, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica argentina, Javier Milei. La discussione ha costituito l'occasione per ribadire la comune volontà di rafforzare ulteriormente il già solido partenariato bilaterale, con l'obiettivo di concludere nei prossimi mesi un piano d'azione 2025-2030 che consenta di approfondire i già ampi ambiti di cooperazione tra le due nazioni. Il colloquio ha anche permesso di riaffermare l'importanza attribuita alla cooperazione giudiziaria e a quella di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità organizzata transnazionale, nonché la volontà italiana di accrescere la propria presenza economico-commerciale in Argentina, a partire dai settori energetico e ad alto valore aggiunto. In conclusione d'incontro, i due leader hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento anche sui principali temi dell'agenda internazionale". Lo ha comunicato in una nota Palazzo Chigi.