Elezioni comunali, da Genova a Ravenna: dove va in frantumi la sinistra

Due milioni di aventi diritto al voto per 117 Comuni, un capoluogo di regione (Genova) e tre di provincia (Ravenna, Taranto, Matera). Sono questi i numeri ai blocchi di partenza delle elezioni amministrative che si svolgeranno oggi, con apertura delle urne dalle 7 alle 23, più domani dalle 7 alle 15. Per i comuni sopra ai 15mila abitanti (in partita ce ne sono 31) il ballottaggio qualora non si superasse il 50% più 1 sarà fra due settimane, insieme al referendum. Si tratta di una partita elettorale che precede quella ben più consistente d’autunno, quando si andrà al voto per il rinnovo dei consigli regionali di Campania, Marche, Puglia, Veneto e Toscana. La valutazione politicamente più rilevante, in questo test parziale, riguarda i capoluoghi, a partire dall’unico di Regione, Genova. Qui, il ritorno alle urne è anticipato dopo la vittoria dell’ex Primo Cittadino Marco Bucci alle regionali con il centrodestra. A giocare la partita, in piena continuità, è dunque l’attuale vicesindaco uscente subentrato alla guida dell’Amministrazione, Pietro Piciocchi, avvocato. È sostenuto da tutto il centrodestra.

Il maggior competitor per la la fascia tricolore è Silvia Salis, che viene supportata dal tutto il centrosinistra, in assetto da “campo largo”, comprendendo oltre al Pd, Movimento 5 Stelle e Avs. anche Italia Viva e Azione i cui candidati di riferimento sono candidati in una civica. Salis è vicepresidente del Coni ed ex olimpionica nel lancio del martello. In corsa, poi, ci sono altri cinque candidati appartenenti ad altre sigle. Tuttavia, la campagna elettorale ha visto una certa muscolarità del confronto tra i due candidati principali, in uno schema di bipolarismo classico. Va al voto anche Ravenna, anche qui con una dinamica gemella rispetto a Genova, perché anche in quel caso l’ex sindaco, Michele De Pascale, è stato eletto Presidente della Regione, con il centrosinistra.

