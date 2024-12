Elly Schlein, lo choc: "Una foto mia e di Casini che ci baciamo. Dobbiamo riflettere"

14 dicembre 2024 a

Giornate piene di impegni per Elly Schlein. Ieri, venerdì 13 dicembre, la dem è volata in Albania per visitare i Cpr voluti dal governo Meloni. Quelli che lei e il suo partito ha da sempre considerato delle sorta di lager nazisti. Oggi, invece, ha parlato nel corso dell'assemblea nazionale del Partito democratico. E anche in questa occasione si è resa protagonista di una storia piuttosto divertente.

Schlein stava parlando ai suoi colleghi di partito dei pericoli rappresentati dall'intelligenza artificiale e dai deep fake, ovvero delle immagini o video creati al computer che possono raffigurare alla perfezione un personaggio molto conosciuto. Basti pensare a qui filmati che circolano in rete raffiguranti Tom Cruise o Zelensky. Ebbene, la segretaria del Pd - seguendo il solco tracciato da Berlinguer - si è mostrata avversa alle rivoluzioni tecnologiche che ci proiettano nel futuro.

"Il mondo cambia veloce - ha esordito la Schlein -. Vi voglio raccontare una cosa. Ieri, nel giro di poche ore mi trovo a Tirana di fronte a una cassiera che mi dice che posso solo ordinare dalla cassa automatica. Poi sui social vedo una foto dove gioco a Burraco con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E poi Casini mi manda su Whatsapp una foto. Si tratta di una foto dove io e Casini ci baciamo. Pausa teatrale. Io ho abbastanza contezza di me per sapere che è un deep fake. Ma il punto è che non so se ce l'avrà quell'amica di mia madre che le scrisse preoccupata quando in un video le suggerivo degli investimenti in bitcoin durante un'intervista con Fazio. Al di là delle battute, noi dobbiamo fare una riflessione su questi cambiamenti".