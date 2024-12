Angela Merkel da Fazio, "morsa da un cane. Cosa mi regalò Putin": aneddoto agghiacciante

16 dicembre 2024 a

a

a

Un Vladimir Putin sadico, scaltro, feroce: è il ritratto che del presidente russo delinea Angela Merkel, ospite d'eccezione di Fabio Fazio in studio a Che tempo che fa, sul canale Nove. L'ex cancelliera tedesca, per un decennio abbondante la "padrona" della Germania e politico più potente in tutta l'Unione europea, ricorda il celeberrimo, raggelante incontro con il presidente russo che si presentò al suo cospetto in compagnia di un cane nero di grossa taglia. Non fu un caso.

"Nella mia visita precedente al Cremlino nel 2006 io avevo fatto sapere che ero stata morsa da un cane in passato e che quindi avrei preferito non portasse il suo - spiega la Merkel da Fazio -. Quando è arrivato mi ha portato un grande cane di peluche, me l’ha dato in mano e ha detto: 'ti regalo questo perché questo non morde'. Un anno dopo, invece, ha portato con sé questo cane vivo e vegeto e non credo che avesse dimenticato quello che mi aveva detto solo un anno prima". L'espressione di tensione e terrore della Merkel, seduta, fece il giro del mondo.

"Io femminista, ma a modio mio": la frase con cui Angela Merkel fa impazzire la sinistra milanese

Da Fazio, Frau Angela ha parlato anche degli altri leader mondiali che ha incrociato nella sua esperienza da cancelliera. "Non ho ancora avuto modo di incontrare" la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "quando è stata eletta avevo già terminato il mio incarico. L'ultimo premier" con cui ho avuto a che fare è stato Mario Draghi e "ci capivamo molto bene".

"Perché non mi ha stretto la mano". Angela Merkel choc, il retroscena su Trump | Video

Per quanto riguarda Donald Trump, Merkel ricorda che "quando arrivai alla Casa Bianca mi strinse la mano, poi nell'Ufficio Ovale lui non mi ha più stretto la mano", mentre Barack Obama "è stato un grande presidente" degli Stati Uniti d'America, "mi capivo bene con lui".

Il presidente Trump, prosegue la Merkel, "ha la caratteristica di comunicare molto e di ottenere risultati anche con i suoi gesti: al mio collega Abe, giapponese, aveva stretto la mano per 19 secondi; invece, a me non l'ha stretta per niente e voleva che se ne parlasse. L'ha fatto per questo, voleva richiamare l'attenzione su questa cosa".