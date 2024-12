Sondaggio Mentana, FdI e Meloni volano nella settimana di Atreju: la sinistra sprofonda, ecco le cifre

16 dicembre 2024 a

a

a

Nella settimana di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni vola e acquista lo 0,5% arrivando così al 29,3, a un passo dal 30%. Lo rivela l'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. La forza politica guidata dalla premier, quindi, è ancora ben salda al primo posto, davanti a tutti gli altri partiti, dopo più di due anni di governo. Al secondo posto, in calo dello 0,2%, il Partito democratico di Elly Schlein, che scende dunque al 22,2, aumentando il distacco da FdI. Giù pure il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sta vivendo un momento di grande cambiamento. I pentastellati, in particolare, perdono lo 0,3 in una settimana e si portano all'11,2.

Cresce, invece, un altro partito di centrodestra: si tratta di Forza Italia di Antonio Tajani che acquista un +0,2 e si attesta ora al 9,4. Lieve calo (-0,3) per la Lega di Matteo Salvini, adesso all'8,4%. In fondo alla classifica i partiti minori: Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni risulta stabile al 6,9%; poi ci sono Azione di Carlo Calenda al 3,1 (-0,1) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (+0,1); e ancora +Europa stabile al 2; Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1,1 (-0,1); Sud Chiama Nord stabile all'1. Infine ammonta al 33% la fetta di chi preferisce non esprimersi, in calo dell'1% rispetto a sette giorni fa.