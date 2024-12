Daniele Capezzone: "L'ascia contro i poliziotti è sparita, vi dico che cosa ci stanno nascondendo"

17 dicembre 2024 a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. In questo martedì 17 dicembre, diversi quotidiani hanno ignorato o ridimensionato la gravissima aggressione subita da due poliziotti a Padova per mano di un nigeriano irregolare: "Sapete cosa fanno i giornaloni? Paf, cancellano la notizia. Cosa che però non ha fatto Libero. Mentre gli altri nascondono le cose, noi ne parliamo senza paura", tuona il direttore editoriale di Libero. Poi Capezzone affronta anche gli altri temi, soprattutto di politica interna che di fatto riguardano la manovra con il ritiro della norma che avrebbe aumentato lo stipendio dei ministri non parlamentari. È stato il ministro Crosetto ad annunciarlo nella serata di ieri e diversi retroscena, come sottolinea Capezzone, vanno in questa direzione. Qui di seguito la clip completa della rassegna politicamente scorrettissima di Daniele Capezzone.