Elly Schlein, la sparata su Meloni: "Da quando ha vinto Trump è diventata aggressiva"

Altro giro e altra scarica di veleno sul premier da parte della segretaria dem. "Dopo la vittoria di Trump ho notato un cambio di toni, più aggressivi. Ieri le ho detto alla Camera di scendere al ring. Ma forse è perché deve coprire i suoi fallimenti, le mancate risposte sul terreno economico e sociale". A drlo è Elly Schlein, parlando con "Repubblica" e riferendosi alla premier Giorgia Meloni. "Le destre - aggiunge - sono abili ad alimentare i problemi e costruire il consenso sulla paura generata da quei problemi. Senza mai risolverli. I nazionalismi infatti hanno sempre prodotto una sola cosa: la guerra. E le destre si rafforzano con la paura che la guerra suscita. Ma chi ha festeggiato Trump smetterà presto quando si accorgerà che la sua politica protezionista si riverserà sulle nostre imprese e sui lavoratori".

Secondo Schlein "il governo Meloni si fa dare la linea da Musk" e "il nostro obiettivo è porre fine a questo governo il prima possibile" perché i "nazionalismi hanno solo portato una cosa: la guerra. E le destre si rafforzano con la paura che la guerra suscita".

Nato e Ue stanno valutano l’ipotesi di una forza di interposizione a difesa dell’eventuale tregua in Ucraina: "Noi sosteniamo l’Ucraina. È stata ingiustamente attaccata dalla Russia. Ma da molto tempo denunciamo la mancanza di un’iniziativa diplomatica e politica europea per una tregua e perla pace. Il rischio è lasciare che falsi interpreti, come Trump e Orbàn, assecondino gli interessi sbagliati. L’Europa non può sedersi al tavolo della pace come ospite". Ma i soldati italiani potrebbero far parte di questo contingente: "È un punto che va discusso dopo che l’Ue avrà assunto un’iniziativa diplomatica. L’Unione si è rivelata assente anche in Medio Oriente, in Siria, a Gaza. L’Europa ha il dovere di svolgere un ruolo per il cessate il fuoco", conclude la segretaria dem.