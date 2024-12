Ignazio La Russa spiazza in radio: "Schlein? Mi è simpatica, sull'estetica critiche eccessive"

20 dicembre 2024 a

a

a

Ignazio La Russa è stato ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico in onda su Radio 1. Il presidente del Senato si è prestato a tutte le domande dei conduttori, ma sempre utilizzando un linguaggio vivace e scherzoso. Per esempio, ha parlato del regalo che i deputati e senatori di Fratelli d'Italia porteranno alla presidente del Consiglio. Si tratta di un letto, non proprio il classico presente di Natale. "L'idea non è mia, non so perché glielo abbiano regalato, avranno pensato che è cosa gradita. È un modo di dirle 'riposati' anche un po'", ha spiegato la seconda carica dello stato. La Russa ha confessato che a Giorgia Meloni ha fatto un regalo speciale. "Io le faccio un regalino personale ma concorro anche all'altro - ha detto -. Non so chi l'ha deciso ma se lo hanno deciso va bene".

A Elly Schlein, invece, cosa regalerebbe? "Un augurio di trovare momenti di condivisione in favore dell'Italia con il governo" ha risposto La Russa che poi ha spezzato una lancia in favore della segretaria del Partito democratico: "A me la Schlein è simpatica. Non dico bella e brutta, non mi permetterei. Ma esteticamente ci sono critiche eccessive nei suoi confronti".

"Sì che mi arrabbio, vattinne!". Atreju, il giornalista lo assedia e La Russa sbotta: attimi di tensione

Il Natale del presidente del Senato sarà come da tradizione in famiglia. Una famiglia numerosissima, stando a quanto ha rivelato La Russa. "Il Natale? Di solito a casa di mia sorella, quella con il busto, facciamo una processione cantando con le candele 'tu scendi dalle stelle'. Quindi, mettiamo il bambinello nel presepe e facciamo le preghierine", ha raccontato il presidente del Senato.