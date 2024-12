Fratelli d'Italia sbeffeggia Schlein e Salis con una foto: "Ecco i nostri regali per loro"

25 dicembre 2024 a

Fratelli d'Italia pensa anche alle opposizioni. Nel giorno di Natale il partito di Giorgia Meloni elargisce regali anche agli avversari di sinistra. Quali? Eccoli su Facebook. Un "contratto di casa" per Ilaria Salis. Un tricolore per Elly Schlein. Mentre per Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli due libri: "Le istruzioni per essere coerenti" al leader del M5s e "il libro nero del comunismo" per i due esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra. Sono questi i 'regali alla sinistra' dell'account ufficiale di FdI. Il partito di Meloni rilancia quattro 'card'. Nella prima si vede una Schlein, creata con l'intelligenza artificiale, che scarta un pacchetto con all'interno una bandiera tricolore, "per scoprire l'orgoglio italiano", si legge nel bigliettino, firmato "con affetto, Fratelli d'Italia".

Poi c'è l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis, sempre creata con l'Ia, che tiene in mano un "contratto di casa", con il timbro "Registered". Segue un fotomontaggio di Bonelli e Fratoianni con il "libro nero del Comunismo". Infine, c'è Giuseppe Conte con un altro volume: "Istruzioni per essere coerenti". "Sinistra, buon Natale da parte nostra", è il commento dell'account di FdI alla campagna social.

Il riferimento a Salis è all'ultima foto dell'europarlamentare. Nota, tra le altre cose, per aver occupato una casa, l'esponente di Allenza Verdi e Sinistra italiana ha pubblicato uno scatto in cui la si vede con cappello rosso e pompon bianco, per annunciare la sua "Letterina a Babbo Natale: mai più gente senza casa, mai più case senza gente". Sullo sfondo, il logo di una delle più celebri agenzie immobiliari italiane.