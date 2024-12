Pagnoncelli, sondaggio di fine anno: "Fedeltà granitica", dove vola FdI

27 dicembre 2024 a

Fratelli d'Italia saldamente al primo posto. Sul finire del 2024 è Nando Pagnoncelli a tirare le somme. Premettendo che dal punto di vista delle intenzioni di voto alla fine di quest’anno, se confrontate con le elezioni politiche del 2022, le tre forze principali segnalano variazioni apprezzabili, le sorprese non sono poi così tante. Il partito di Giorgia Meloni, spiega il sondaggista sulle colonne del Corriere della Sera, è al 27,6 per cento in crescita di 1,6 punti rispetto ai risultati di allora.

"È un dato - si legge - che sembra sostanzialmente consolidato, senza apprezzabili variazioni nel corso degli ultimi mesi, confermato dai flussi elettorali rispetto al voto europeo che fanno registrare una fedeltà granitica degli elettorati delle prime tre forze (FdI 89 per cento; Pd 90, M5S 88)". Secondo posto per il Pd, che si colloca al 22,5 per cento, ben 3,4 punti sopra il risultato delle politiche, che era stato uno dei punti più bassi raggiunti dai dem.

Brutte notizie invece per il Movimento 5 Stelle. I grillini si fermano al 13,3 per cento, oltre due punti sotto il risultato delle elezioni politiche, ma più di tre punti sopra le elezioni europee. Stabile rispetto alle elezioni politiche, ma in lieve flessione se paragonata a quelle Europee, Forza Italia. Il partito guidato da Antonio Tajani passa rispettivamente da un 8,1 a un 9,6 a un altro 8,1 per cento. Quasi sulla stessa lunghezza d'onda la Lega. Matteo Salvini raggiunge l'8,6 per cento (8,8 alle Politiche e 9 alle Europee). Per Azione in crollo è più sostanziale: abbandona il 3,3 delle Europee per arrivare a un 2 per cento. Infine, tra le forze minori, si conferma la crescita di Alleanza Verdi e Sinistra italiana stimata al 6 per cento, oltre due punti sopra le politiche.