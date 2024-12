I tre personaggi più ricercati sulla Treccani nel 2024? Ecco i nomi: crisi di panico a sinistra

31 dicembre 2024 a

Il tennista italiano più forte del mondo Jannik Sinner, la premier Giorgia Meloni e il neoeletto presidente americano Donald Trump: sono questi i tre personaggi che compongono il podio dei più ricercati nel corso del 2024 sul portale treccani.it, che vanta oltre un milione di pagine visitate al giorno. È Sinner il più ricercato nel 2024: espressione di "puro tennis", "predestinato a dominare il prossimo decennio". A poca distanza, sul podio dei più cliccati sul portale treccani.it, Giorgia Meloni, prima donna nella storia repubblicana ad assumere la carica di presidente del Consiglio dei ministri.

Terza posizione per Donald Trump, il neoeletto presidente degli Stati Uniti, che non ha mai smesso di attirare l’attenzione del pubblico e ha dato origine alla voce trumpismo, registrata a tempo di record dal Vocabolario Treccani. Insomma nelle ricerche degli italiani non ci sono esponenti della sinistra e questo di certo non passerà inosservato dalle parti dei progressisti. A quanto pare le informazioni più ricercate, oltre a Sinner, riguardano il presidente degli Stati Uniti e il premier italiano. E in questo quadro va anche ricordato il successo social della prima pagina di Libero in edicola questa mattina con il Duce "Uomo dell'anno": oltre 7.000 post e interazioni su X. Altra crisi di panico a sinistra...