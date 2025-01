Codice della Strada, Salvini: "Stanno diminuendo morti, feriti e incidenti", i dati che zittiscono la sinistra

03 gennaio 2025 a

"Sono arrivati oggi i dati sugli incidenti stradali di Polizia e Carabinieri, sono calati del 21% rispetto allo scorso anno. Da 305 feriti siamo scesi a 240": soddisfazione nelle parole del ministro dei Trasporti Matteo Salvini a quasi tre settimane dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada. "Al di là delle polemiche alla Vasco Rossi, se riusciamo a ridurre gli incidenti e a salvare vite non possiamo che esserne felici - ha aggiunto il vicepremier in una diretta social -. Tra i ritiri della patente, 357, ben 153 sono per uso scorretto del cellulare al volante".

Rivolgendosi proprio al cantante che aveva fatto polemica, Salvini ha detto: "Il test salivare antidroga risale all'utilizzo di sostanze di alcune ore indietro, non di giorni o settimane. Quando Vasco Rossi dice che se si fuma una canna non si può guidare una settimana, non è così caro Vasco: io lo adoro come cantante e ho visto tanti concerti, come uomo non sta a me giudicare. Io non incentivo nessuno a usare droghe e porcherie varie". Il ministro, infine, ha aggiunto: "Sapere che grazie all’impegno di tutti stanno diminuendo i morti, i feriti e gli incidenti è qualcosa di assolutamente positivo".

Parlando del ponte sullo Stretto, invece, Salvini, ha spiegato che "l'obiettivo è approvare il progetto definitivo, che è stato preparato dai migliori ingegneri europei e italiani, nelle prossime settimane, entro febbraio. Poi finalmente, allestire dal 2025 i primi cantieri".