DiMartedì, Elsa Fornero contro Salvini: "Stoltezza dei provvedimenti"

"Ci saranno sempre meno giovani, magari avranno anche un lavoro precario e avremo sempre più pensionati e il signor Salvini vuole mandare prima in pensione le persone. Cosa fa? Paga le persone di tasca sua?": Elsa Fornero lo ha detto in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, parlando del tema pensioni con l'addio a quota 103 e il rischio di smettere di lavorare più tardi.

"Quello del governo è un percorso che mette in risalto la stoltezza dei provvedimenti che hanno dietro la spinta di Salvini - ha proseguito la Fornero sparando a zero contro il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -. Si tratta di provvedimenti che hanno voluto dire maggiori spese per pensionamenti per persone che un lavoro ce l'avevano e magari erano anche in buona salute. Ma quando si chiede a qualcuno che sta bene di lavorare ancora qualche anno si consolida quel patto generazionale che sono le pensioni, sennò lo si piccona".