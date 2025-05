Augura la morte alla figlia della Meloni? Non solo: l'orrore infinito

Un presunto dipendente del Ministero dell'Istruzione è finito nella bufera per un post molto duro nei confronti della figlia del premier Giorgia Meloni, a cui ha augurato la stessa sorte della ragazza di Afragola (Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex, ndr). Quello, però, non è stato il suo unico messaggio carico di odio. Andando a ritroso nel tempo, l'uomo avrebbe condiviso sui social altri post molto offensivi.

In uno di questi, sempre contro il presidente del Consiglio, l'uomo avrebbe apostrofato Meloni col termine "Carciofara" aggiungendo: "Votatela ancora a questa nana" in riferimento alla leader di FdI. In un altro post, invece, avrebbe preso di mira i cronisti che si stanno occupando del delitto di Garlasco dopo la riapertura dell'inchiesta: "Giornalisti di 4 ordine continuate a parlare di Garlasco. Il ragazzo è inquietante anche se gli ridate la libertà", con probabile riferimento, in quest'ultimo caso, all'unico condannato per il caso, l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi.