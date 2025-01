Alessandra Todde, crisi di nervi: "Se dovesse finire male? Un lavoro ce l'ho". Tam tam dalla Sardegna

05 gennaio 2025 a

"Sono tranquillissima". Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, che per la Corte d’Appello di Cagliari è decaduta. "Non sono decaduta, sono nelle piene funzioni - ribatte l’interessata - conosco la mia situazione, mi attengo ai fatti. Quello che è arrivato dalla Corte è un atto amministrativo, non definitivo. La decadenza può essere determinata solo dal consiglio regionale, che voterà dopo le istruttoria della giunta per le elezioni. Siamo stati eletti per lavorare e continueremo a farlo e intanto ci sarà un confronto nelle sedi opportune Carta canta".

Todde si dice di sicura che "alla fine riuscirò a far valere le mie ragioni. Non sono un indovino, ma ho moltissima fiducia nei miei avvocati e nella magistratura. Ho fornito un memoriale alla Corte d’Appello e ora aspetto con serenità una decisione che sta all’indipendenza di chi è chiamato a valutare". Il presidente della giunta sarda si dichiara poi una "donna delle istituzioni" pronta a rispettare, qualunque decisione. "Per me in questo momento è importante continuare a lavorare".

E spiega che la decadenza è una "decisione estrema" che può venire se "siano state sforate le spese o non si sia fatta la dichiarazione nei termini", e nessuna di queste due contestazioni le è stata mossa bensì sono state fatte contestazioni al comitato che la rappresentava. E non tema nemmeno il logoramento politico perché "chi è impegnato a lavorare si preoccupa poco del logoramento. Non mi faccio dare lezione da chi in parlamento difendeva la nipote di Mubarak. Loro si occupino nel piccolo cabotaggio che io mi concentro sui temi cogenti per i sardi". "Non sono attaccata alla poltrona, io un lavoro ce l’ho e per fare questo mestiere sto perdendo un sacco di soldi - conclude - ho parlato con Conte e ho ricevuto messaggi da tutti indistintamente con nessuna possibilità di fraintendimenti. Ho parlato a lungo con Elly Schlein. Sono orgogliosa e fiera della coesione fortissima della nostra maggioranza. Mi ha fatto grande piacere anche alla vicinanza di tanti sindaci di centrodestra". E a cho le chiede se dovesse finire male... la Todde risponde secca: "Rispetterò ogni decisione, un lavoro ce l'ho". Intanto c'è chi già si prepara all'ipotesi voto in Sardegna. La posizione della Todde appare sempre più in bilico. Il Consiglio molto probabilmente la salverà, ma la figuraccia politica potrebbe pesare comunque. Si dimetterà?