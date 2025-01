Alessandra Todde, tam-tam in Sardegna: l'ipotesi sulla data del voto

07 gennaio 2025 a

La Sardegna potrebbe tornare nuovamente alle urne tra un anno. È questa una delle ipotesi che emerge dalla complessa vicenda legata alla possibile decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde. Un intricato percorso amministrativo e giudiziario che potrebbe protrarsi per mesi, con esiti incerti e che ha preso il via dall’ordinanza del collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello di Cagliari, che ha trasmesso gli atti al Consiglio regionale, indicando la necessità di deliberare sulla decadenza.

Questa settimana prenderanno il via incontri preliminari tra il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, e la Giunta delle elezioni, presieduta da Giuseppe Frau. L’organismo ha il compito di condurre un’istruttoria dettagliata, esaminando documenti e pareri legali, e ascoltando tutti i soggetti coinvolti, compresa la stessa Todde. La Giunta ha 90 giorni di tempo per concludere il lavoro e presentare le proprie conclusioni all’Aula, che dovrà votare sul parere espresso.

Tuttavia, la procedura apre scenari inediti. Mentre alcuni giuristi sostengono che l’assemblea legislativa abbia il semplice compito di ratificare quanto disposto dal Collegio elettorale, altri ipotizzano che il Consiglio possa decidere autonomamente. In caso di decisioni contrastanti, non si esclude un intervento del Governo nazionale, che potrebbe ulteriormente complicare il quadro. Parallelamente, Alessandra Todde è pronta a presentare ricorso al tribunale ordinario, come previsto dalla normativa vigente. Anche qui, però, il percorso è oggetto di interpretazioni discordanti: alcuni esperti ritengono che la presidente possa rivolgersi anche al tribunale amministrativo. Il ricorso, che potrebbe prevedere tre gradi di giudizio fino alla Corte di Cassazione, potrebbe prolungare l’incertezza per mesi, se non anni. Nel frattempo, la Giunta delle elezioni sarebbe obbligata a sospendere la sua istruttoria fino alla conclusione del primo grado di giudizio.