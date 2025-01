Meloni, la diretta della conferenza stampa: Cecilia Sala e la polemica con i giornalisti

09 gennaio 2025 a

A Palazzo Chigi va in scena la conferenza stampa di Giorgia Meloni davanti ai giornalisti italiani. L'occasione per commentare la liberazione di Cecilia Sala, inviata di Foglio e Chora Media detenuta dal 19 dicembre in Iran e tornata a Roma nella giornata di ieri, ma anche di politica interna, estera e riforme. Non senza polemiche, fin dai primi minuti di confronto.

Ore 12.20 - "Todde? Non gioisco ma non è il primo caso"

"Quello della presidente Todde è un atto non definitivo. La presidente ha annunciato ricorso e non voglio entrare nel merito, ma non sono il tipo che gioisce se qualcuno vince le elezioni e poi decade per questioni burocratiche e giudiziarie, a differenza di altri. Ma non è la prima volta che accade". Risponde così Meloni a una domanda sulla possibile decadenza del presidente della Regione Sardegna. "Ricordo che la lista dell'allora Popolo delle Libertà alle elezioni regionali del Lazio non fu interamente ammessa per 10 minuti di ritardo - ha aggiunto -. Sono cose sempre accadute, per quanto riguarda la Sardegna vedremo cosa accadrà, il percorso è ancora lungo".

Ore 12.17 - "No al rimasto? Santanchè? Vediamo"

Tema governo: sull'eventuale sostituzione del ministro Daniela Santanchè "vediamo e ne parlerò con lei. Salvini al posto di Piantedosi? Non è all'ordine del giorno". In Veneto "la candidatura di Fratelli d'Italia da prendere in considerazione. Discuteremo con gli alleati".

Ore 12.10 - "Io sono disposta a sostenere le opzioni che è disposta a sostenere l'Ucraina. Credo sia fondamentale per avere una pace giusta. Ma senza garanzie di sicurezza non possiamo avere alcuna certezza che quello che è accaduto nel 2022 non accada di nuovo". "Francamente - aggiunge la premier - non prevedo un disimpegno di Trump" dal sostegno a Kiev, aggiunge.

Ore 12.09 - "Al momento del referendum farò un passo indietro"

"In generale, per quanto riguarda i referendum sulle riforme - premierato, autonomia e giustizia - cercherò di fare un passo indietro: sarebbe un errore non stare nel merito della questione, ci abbiamo messo faccia ma quando arriveranno i referendum noi le consegneremo ai cittadini. Poi, in campagna elettorale, certamente io spiegherò quello che penso sulle riforme e perché le ritengo positive per gli italiani".

Ore 12.02 - "Groenlandia? Messaggio di Trump agli altri player"

"Mi sento di escludere che gli Usa annetteranno con la forza territori che interessano loro. A differenza di alcune letture su Donald Trump, noi l'abbiamo già visto presidente, siamo di fronte a una persona che quando fa qualcosa la fa per una ragione. Penso che le sue dichiarazioni siano un messaggio ad altri player mondiali, più che rivendicazioni", è la posizione della premier.

Ore 12 - Migranti, "la Cassazione dà ragione al governo sui centri in Albania"

"Mi pare che la Cassazione dia ragione al Governo. La Cassazione dice che spetta al Governo stabilire quali siano i Paesi sicuri e che il giudice può motivare il caso specifico per cui quella persona non è sicura in quel Paese. Quindi, per quel che ci riguarda, i centri in Albania sono pronti per partire. Abbiamo un dispositivo pronto a partire in qualsiasi momento", spiega la Meloni.

Ore 11.50 - "Vorrei arrivare alle prossime elezioni con il premierato"

"Vorrei arrivare alle prossime elezioni con il premierato", sottolinea Meloni. La legge elettorale "è materia del Parlamento" ma se ne dovrà discutere seguendo il dossier della riforma del premierato. L'obiettivo è "fare la legge elettorale tarandola sul premierato" ma "se l'iter del premierato non si concluderà entro questa legislatura" si vedrà cosa fare, ha detto la premier.

Ore 11.47 - Riforme, "vorrei i referendum già in questa legislatura"

"Il mio intento è andare avanti sulle riforme con determinazione e con velocità, dopodiché c'è un lavoro parlamentare che determina le tempistiche. Dare stabilità ai governi, liberare la giustizia dal giogo della politica e responsabilizzare le classi dirigenti sono priorità, così come la riforma del fisco: puntiamo a chiudere entro il 2025 tutti i testi tributari e vogliamo procedere spediti. Vorrei fare in questa legislatura anche i referendum". Così la presidente del Consiglio commenta le questioni di politica interna. "Il mio intento è andare avanti con le riforme con determinazione e velocità".

Ore 11.43 - "Vittorio Rizzi nuovo capo del Dis"

"Confermo che abbiamo deciso di nominare a capo del Dis il prefetto Vittorio Rizzi, attuale vicedirettore di Aisi e una carriera prestigiosa nella Polizia di Stato: un funzionario di Stato di prim'ordine", annucia la premier.

Ore 11.40 - "Su Belloni ricostruzioni non vere. Il suo percorso non termina qui"

"Sulle dimissioni di Belloni ci sono state ricostruzioni non vere, ha deciso di anticipare di qualche mese la scadenza naturale del suo incarico per non finire nel tritacarne che accompagna nomine così importanti: io ho una stima e un rispetto enorme per Elisabetta Belloni, prevedo che il suo percorso non termini qui", ha spiegato Meloni a proposito delle dimissioni di Belloni dal Dis.

Ore 11.30 - Starlink, "mai parlato con Musk di questo"

"Sono abbastanza colpita su come alcune notizie false continuino a essere discusse nonostante siano state smentite. Parlo soprattutto dell'opposizione". Così Meloni commenta le indiscrezioni su Starlink, ribadendo che il governo non ha firmato alcuna intesa con la società di Elon Musk. "Valuto gli investimenti stranieri solo con la lente dell'interesse nazionale, non delle amicizie. Mai parlato con Musk. "Sono interlocuzioni che rientrano nella normalità". "Siamo banalmente in fase istruttoria", aggiunge, sottolineando come "non ci siano alternarive pubbliche per l'Italia e l'Unione europea" a Starlink.

Ore 11.25 - "Iran, dettagli nelle sedi competenti"

"Il governo è tenuto alla riservatezza", sottolinea Meloni riguardo alla trattativa con l'Iran. "Serve cautela". Sull'ipotizzato no all'estradizione negli Usa dell'iraniano Abedini arrestato a dicembre a Malpensa spiega: "I dettagli verrano forniti nelle sedi competenti". "Il caso è al vaglio tecnico e politico del ministero della Giustizia, è una vicenda che bisogna continuare a discutere anche con i nostri amici americani. Il lavoro è ancora complesso, non si è concluso ieri".

Ore 11.24 - "Cecilia Sala? La telefonata alla madre più grande emozione di questi 2 anni"

"Ieri è stata una bella giornata per l'Italia intera. È stata sicuramente una bella giornata per me. Posso dirvi che non ho provato in questi due anni un'emozione più grande di quella che ho provato chiamando una madre per dirle che sua figlia stava tornando a casa". Sono le prime parole della Meloni sulla liberazione di Cecilia Sala. La premier ringrazia "Mantovano, Tajani e media per un "lavoro complesso di triangolazione diplomatica"

Ore 11.22 - "Virgolettati inventati, rispetto per il mio lavoro"

"Mi capita frequentemente di trovare virgolettate sui giornali cose che non ho mai detto né mai pensato, fatti che non sono avvenuti: mi piacerebbe che provassimo a ripartire con un piede diverso, io assicuro ancora più rispetto per il vostro lavoro, mi permetto di chiedere rispetto per il mio", assicura Meloni.

Ore 11.20 - Meloni: "Nessuna limitazione al diritto di essere informati"

"Presunzione di innocenza? In attuazione di una direttiva europea del 2016 il Parlamento ha delegato il governo ad approvare un decreto legislativo, si chiede al giornalista di fare una sintesi di un'ordinanza, si chiede al giornalista di continuare a dare notizia di fatti di cronaca rilevanti, ma di non fare il copia incolla delle ordinanze, non c'è alcuna limitazione del diritto di essere informati", ha spiegato Meloni dicendosi poi "d'accordo sulla legge dell'equo compenso. Sono assolutamente a disposizione su questo. Alcuni Ordini hanno già dato attuazione alla norma".

Ore 11.15 - Meloni "Non sono un problema per la libertà della stampa e per la democrazia"

"Non ritengo di dovermi difendere dalle previsione di dover rappresentare un limite per la libertà di stampa o la democrazia". Lo dice Giorgia Meloni rispondendo alle parole di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti che come da tradizione ha aperto il confronto con un lungo intervento. "Questo governo non intende comprimere i diritti della stampa né il sostegno all'editoria. Sento dire spesso che io non risponderei alle domande dei giornalisti. Nel 2024 ho risposto a 350 domande", aggiunge la premier.

Ore 11.13 - Bartoli: "Giornali in crisi? Chiediamoci se non sia in crisi la democrazia"

"Giornali in crisi? Chiediamoci se non sia in crisi la democrazia". Così chiude il suo intervento Bartoli, dando la parola alla premier Giorgia Meloni.

Ore 11.11 - Bartoli: "Il Parlamento riformi la professione"

"Dopo 61 anni - prosegue Bartoli -, abbiamo nuovamente chiesto al Parlamento una riforma della professione e, a tal proposito, abbiamo avanzato all'unanimità una proposta seria e articolata. Nell'epoca dell'Intelligenza artificiale siamo ancora legati a norme della metà del secolo scorso. Una riforma che non può però essere il pretesto per mettere le mani, come qualcuno vorrebbe, sulle norme che regolano l'autogoverno della professione".

Ore 11.09 - Bartoli, l'allarme sul "bavaglio"

"Per il quarto anno consecutivo torniamo a lanciare l'allarme su una serie di provvedimenti legislativi che restringono in maniera preoccupante la libera informazione in materia di cronaca giudiziaria e cronaca nera. Tutti conveniamo sulla necessità di trovare un bilanciamento tra due diritti costituzionali: il rispetto della persona e il diritto a essere correttamente e compiutamente informati. Oggi, in Italia, il rispetto della privacy sta però oscurando il diritto dei cittadini a conoscere quanto accade". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli in apertura della conferenza stampa della premier Giorgia Meloni. "L'Italia, del resto, è da anni sotto osservazione delle istituzioni europee per il numero record di azioni giudiziarie intimidatorie, sia penali che civili, contro i giornalisti - ha sottolineato ancora -. Per questo chiediamo di ripensare totalmente la riforma della diffamazione in discussione al Senato; speriamo inoltre che il Parlamento voglia correggere una norma disastrosa, quella sulla cosiddetta presunzione di innocenza. Oggi ogni Procuratore decide in maniera arbitraria se dare o non dare una notizia. In ogni circondario vale una regola diversa, anche se siamo cittadini della stessa Repubblica. Ci sostengono e ci confortano i ripetuti messaggi a difesa della libertà di stampa del Presidente della Repubblica Sergio Matterella, le riflessioni straordinarie di Papa Francesco su comunicazione e Intelligenza artificiale. Confidiamo nell'Europa, nella Corte europea dei diritti dell'Uomo, nella Corte Costituzionale, nella Corte di Cassazione, anche se alcuni politici ci descrivono come speculatori che lucrano sulle disavventure altrui".

Ore 11.05 - Bartoli: "I giornalisti ringraziano per la liberazione di Cecilia Sala"

"Prima di ogni altra cosa, vorrei esprimere, a nome della nostra comunità professionale, la gioia e il sollievo per il rientro in Italia della collega Cecilia Sala e un grazie a tutti coloro che si sono adoperati per la sua liberazione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, aprendo la conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.