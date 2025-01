Matteo Renzi, festa per i 50 anni con siluro per la Schlein: "Noi siamo pronti"

11 gennaio 2025 a

a

a

Matteo Renzi oggi compie 50 anni e festeggia con una grande festa a Firenze, che si preannuncia un po’ come l’evento del weekend. Il senatore di Rignano è carico come una molla e ha deciso che il 2025 sarà l’anno buono per cominciare a lavorare «a quell’alternativa di Centro» con cui l’opposizione spera di riconquistare terreno per poter fare concorrenza al centrodestra alle elezioni Politiche del 2027.

Se infatti non ci sono nubi all’orizzonte per l’esecutivo Meloni che veleggia spedito verso la scadenza naturale della legislatura, il centrosinistra deve ancora capire come organizzarsi visto che l’esperimento del campo largo, a parte qualche regione già feudo rosso, è miseramente naufragata. La sinistra “moderata” sta tentando quindi di riunire i cattolici, gli ex popolari e i riformisti per dare vita a qualcosa di nuovo e competitivo.

"Elon Musk? Cosa ne pensano gli elettori Pd". Mannheimer, il sondaggio è clamoroso: Schlein & Co in frantumi

Renzi vuole essere della partita, sebbene il Terzo Polo, unione del suo partito Italia viva e di Azione di Carlo Calenda, non abbia avuto successo. «Italia viva è a disposizione di una cosa più grande che si chiama centro, chi occupa il centro vince le elezioni perché anche se arriva al 2 o al 3 per cento è decisivo per la vittoria, vale doppio. Per me lo spazio c’è ed è decisivo», ha detto. Il Pd è avvisato.