Il sondaggio da record per il governo: la fiducia cresce del 9 per cento

Elisa Calessi 14 gennaio 2025 a

a

a

C’è un “effetto Sala”. A dirlo sono i sondaggi che registrano una crescita del partito di Giorgia Meloni e della fiducia alla premier, proprio a ridosso della soluzione del caso che ha impegnato il governo e la premier a cavallo tra 2024 e 2025. Il nuovo anno, insomma, comincia bene per Meloni. Difficile dire se abbia contato di più il colpo portato a segno con la liberazione di Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran e tenuta nel carcere di Evin per 21 giorni, la legge di bilancio, con le misure di aiuto alle famiglie, la linea sull’immigrazione o gli scontri nelle piazze ad opera di ambienti antagonisti, collettivi e centri sociali di sinistra. Fatto sta che i sondaggi premiano il partito della premier che aumenta la forbice rispetto al primo partito dell’opposizione, il Pd.



La fotografia è contenuta nel sondaggio di Youtrend per SkyTg24 diffuso ieri. Secondo la rilevazione, infatti, Fratelli d’Italia è al 28,3%, esattamente cinque punti in più del Pd, che invece si attesta al 23,3%. Rispetto all’ultimo sondaggio del 9 dicembre il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato lo 0,8%, mentre quello di Elly Schlein ha perso lo 0,9%. Variazioni minime, ma interessanti per il trend che indicano. Più indietro resta il Movimento 5 Stelle, sostanzialmente stabile all’11,5%, mentre rispetto a un mese fa Forza Italia è cresciuta di un punto e mezzo toccando il 9,3% e tornando a superare la Lega, che si ferma all'8,2%. Avs si conferma stabilmente come la terza forza del centrosinistra, ottenendo l 6,3%, mentre tutte le altre forze politiche sono al di sotto del 3%.

Più 5%, è uno tsunami: il sondaggio, dove vola Meloni dopo la liberazione di Cecilia Sala





IL BALZO

Rispetto a un mese fa cresce, poi, la fiducia degli italiani nei confronti della presidente del Consiglio che arriva al 39% (5 punti in più). Così come aumentano i giudizi positivi sul suo governo, che raggiunge il 43% (9 punti in più rispetto all’ultima rilevazione). Nel dettaglio, l’analisi di Youtrend dà Fratelli d'Italia al 28,3% (+0,8%), il Partito democratico al 23,3% (-0,9%), il Movimento 5 Stelle all’11,5% (-0,1%), Forza Italia al 9,3% (+1,5%), la Lega 8,2% (-0,4%). Seguono Alleanza Verdi Sinistra al 6,3% (+0,3%), Azione che si ferma al 2,9% (-0,6%), Italia Viva che scende al 2% (-0,1%), mentre +Europa resta al 2% e Noi Moderati non va oltre l’1%. Paradossalmente, se si sommano tutti i partiti, il centrosinistra è avanti rispetto al centrodestra (48% contro 46,8%). Ma da una parte c’è una coalizione coesa, mentre nel campo largo le singole forze ancora non hanno cementato una squadra unita. E questo, nella fiducia accordata all’attuale governo, conta.



Anche il sondaggio del lunedì diffuso dal Tg di La7, e realizzato da Swg, registra un “effetto Sala”, se così si può dire. La liberazione in tempi relativamente brevi della giornalista, a opera della diplomazia, della Farnesina, ma anche della stessa premier, che ha avocato a sé il dossier, con il viaggio lampo in Florida per incontrare Donald Trump, ha premiato il partito della premier. FdI, infatti, cresce dello 0,7% e va al 29,8%, staccando il Pd, che si ferma al 22,2% (perdendo lo 0,3%), di ben 7 punti. Il M5S cresce dello 0,2% e va all’11,6%, mentre Forza Italia cala dello 0,3%, ma rimane sempre sopra il 9% (è al 9,1%). Il partito azzurro, in ogni caso, è comunque sempre davanti alla Lega che perde lo 0,3% e si ferma all’8,3%. Confermano la loro posizioni Verdi e Sinistra (Avs), con il 6,6% (crescono dello 0,1%9. Per quanto riguarda i partiti minori, secondo Swg Azione resta stabile al 3,3%, Italia Viva cresce dello 0,2% (2,7%), ma rimane sotto il partito di Calenda, +Europa si ferma al 2% (cala dello 0,1%). Noi Moderati è ferma all’1%, alla pari con Sud Chiama Nord. Sorprende anche il sondaggio, sempre realizzato da Swg per La7, su Elon Musk, altro tema che ha infuocato il dibattito mediatico-politico delle ultime settimane, come si è visto anche nella conferenza stampa di fine anno di Meloni. Per il 44% degli italiani l’ipotesi di un accordo con Musk sul sistema satellitare Starlink è un’opportunità (di questi, il 67% si dice di centrodestra, ma un buon 25% di centrosinistra). Solo per il 41%, invece, è “un rischio”, di cui il 21% si dice di centrodestra, il 63% di centrosinistra. Mentre il 15% degli intervistati ha risposto di non sapere cosa pensare.