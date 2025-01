Pier Ferdinando Casini costretto a inchinarsi a Trump: "Devo dire la verità..."

14 gennaio 2025 a

a

a

"È stata determinante la triangolazione tra il governo israeliano e il duo Biden e Trump": Pier Ferdinando Casini lo ha detto da David Parenzo a L'Aria che tira su La7 a proposito dell'accordo tra la delegazione israeliana e quella di Hamas, che ha accettato la bozza d'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Un passo in avanti, avvenuto oggi in Qatar, dopo ben 14 mesi di guerra. "Biden ha lavorato con grande forza in tutti questi mesi per arrivare a questa soluzione, ma mancava un tassello. Il tassello lo ha dato Trump e devo dire la verità, lo ha dato usando anche con grande cinismo l'arma della minaccia. Perché lui ha detto: 'se al momento del mio arrivo non ci sarà una tregua si scatenerà l'inferno'. Ed è chiaro che questa cosa ha portato Hamas a miti consigli".

Secondo Casini, inoltre, "non è un caso che questo negoziato sia stato spinto da uno sforzo congiunto di Trump e Biden". Anche perché, ha aggiunto, "i due ovviamente non si amano, sono due facce molto diverse della stessa medaglia però oggi entrambi spingono". Infine, ha fatto notare che ci sono stati dei cambiamenti importanti anche in Libano: "Per la prima volta dopo anni, è stato eletto il presidente della Repubblica che è un cristiano maronita che ha dato l'incarico di formare il governo a un sunnita sgradito a Hezbollah. È chiaro che quello che è successo dal 7 ottobre in poi è stato un indebolimento dell'asse sciita. Addirittura è stato cacciato Assad in Siria, ma in Libano e a Gaza c'è un indebolimento enorme dei due bracci armati iraniani".

"Mancava un tassello e l'ha dato Trump": Casini a L'Aria che tira sull'accordo Israele-Hamas. Guarda qui il video