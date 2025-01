Augusta Montaruli colpita da una fake-news a sfondo sessuale: "Querelo". E FdI insorge

16 gennaio 2025 a

"Ho appena provveduto a sporgere querela verso chi sta diffondendo ancora una volta in queste ore notizie false nei miei confronti": la deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli lo ha scritto su Facebook, aggiungendo che "tale cattiveria sta ingenerando in me un fortissimo turbamento modificando e limitando la mia vita pubblica e privata. Per questo non intendo smettere di difendermi. Non auguro a nessuno quanto sto subendo ingiustamente. Come non mi sono mai sottratta dalle mie responsabilità non intendo neanche fare un passo indietro in quella che è la mia battaglia".

La Montaruli, poi, ha spiegato cos'è successo nello specifico: "Sappiate che chi è stato accusato di aver acquistato vibratori con i soldi della regione era un consigliere regionale del Pd che è stato assolto. Mentre io non sono mai stata imputata né per questo oggetto né per un qualsiasi libro. Traete voi le vostre conclusioni". Tanti i messaggi di solidarietà nei suoi confronti. “Ancora una volta un’esponente di Fratelli d’Italia è vittima di una vomitevole campagna sessista e diffamatoria, come le fake news diffuse sui social sul conto di Augusta Montaruli, costretta a querelare tutti quei leoni da tastiera che stanno diffondendo notizie false a sfondo sessuale sul suo conto. Ad Augusta va tutta la nostra solidarietà, vogliamo sperare che anche dalla sinistra parlamentare arrivino ferme parole di condanna per chi, oltre a diffondere notizie totalmente inventate, offende un’esponente politica solo perché è donna", ha dichiarato il deputato meloniano Francesco Filini.

A chiedere una condanna unanime anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Piena e convinta solidarietà alla deputata e amica Augusta Montaruli, vittima di ignobili attacchi sessisti e gravemente diffamatori. È inaccettabile quanto le sta accadendo e mi auguro che la condanna sia unanime. A lei un abbraccio forte e affettuoso". Solidarietà pure da parte di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che su X ha scritto: "Massima solidarietà alla collega e amica Augusta Montaruli, vittima in queste ore di infamanti fake news sul suo conto. Forza Augusta, il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camara è con te”. Del M5s, invece, è stata Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai, a esprimere "piena solidarietà nei confronti della collega Augusta Montaruli, di fronte agli attacchi sessisti, inaccettabili e beceri, che ha ricevuto. Ogni forma di violenza verbale o discriminazione è intollerabile, soprattutto quando colpisce le persone per il loro genere".