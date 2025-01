Immigrati e violenze, Salvini smaschera Boldrini: "60 secondi che si commentano da soli"

16 gennaio 2025 a

Matteo Salvini sul suo profilo Facebook ha pubblicato una clip per smascherare il gioco sporco della sinistra che parla di integrazione e di accoglienza ma che di fatto scorda gli insulti che gli immigrati di seconda generazione dedicano al nostro Paese e alle forze dell'ordine. Nella clip di sessanta secondi pubblicata sui social c'è un accostamento tra le parole di Laura Boldrini e quelle degli immigrati in piazza Duomo durante il Capodanno islamista. "Dobbiamo dare l'esempio di una cultura dell'accoglienza concreta", afferma l'ex presidente della Camera. E subito dopo un immigrato da piazza Duomo a Milano urla "vaff*** Italia". Poi Boldrini prosegue: "L'accoglienza come nostro valore".

E subito dopo un duello tra Del Debbio e un immigrato nello studio di Dritto e Rovescio: "Possiamo anche provare a non considerarci tutti una massa di scemi, perché a questo non ci sto eh", tuona il conduttore. E la risposta dell'immigrato è piuttosto chiara: "Ah ma lo siete, lo siete, ha capito lo siete". Parola di nuovo a Boldrini: "E i migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione".

"Nella morsa dei nordafricani, palpata ovunque": Milano, la testimonianza è un pugno in faccia

E subito parte la clip dell'urlo "Allahu Akbar" sempre in piazza Duomo. Altro giro altro insulto: "Se una donna mette il pantaloncino fino qui, con le te*** fuori... se io ubriaco vedo questa donna farei la stessa cosa", tuona un altro immigrato ai microfoni di 4 di Sera. Il video si chiude sempre con le parole della Boldrini: "Loro sono all'avanguardia per lo stile di vita che presto sarà tra di noi". Salvini accompagna la clip con parole chiare: "Sessanta secondi che si commentano da soli".