Supermedia, FdI vola e i pentastellati sprofondano: quanto hanno perso, ecco le cifre

Il centrodestra, Fratelli d'Italia in testa, vola nei sondaggi: lo rivela la prima Supermedia di questo 2025. Il partito della premier Giorgia Meloni, in particolare, arriva a sfiorare il 30% dei consensi, molto probabilmente una conseguenza della liberazione di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran e poi liberata grazie all'intervento del governo. La sua scarcerazione ha influito positivamente anche sul tasso di fiducia verso la presidente del Consiglio e, in generale, verso tutto l'esecutivo. Per quanto riguarda le opposizioni, invece, si segnala il calo del Movimento 5 Stelle e un "rimbalzo" positivo di Azione di Carlo Calenda.

Nessun cambiamento importante per gli altri partiti del centrosinistra, che si mantiene su valori simili a quelli registrati nelle ultime settimane del 2024. Andando a vedere nel dettaglio le percentuali partito per partito, FdI è al 29,6%, con un incremento dello 0,7 rispetto all'ultima Supermedia (quella del 27 dicembre 2024); il Pd di Elly Schlein invece perde lo 0,1 e scende al 23,2%; mentre per il M5S di Giuseppe Conte si registra un calo più sostanzioso, -0,4, che lo porta all'11,1%. A seguire ci sono Forza Italia di Antonio Tajani che guadagna uno 0,4 e sale così al 9,5%; e la Lega di Matteo Salvini che cala leggermente (-0,2) e si attesta all'8,5.

In fondo alla classifica i partiti minori: Verdi/Sinistra si attesta al 6,2% (+0,1); Azione al 2,9 (+0,4); Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2 (-0,1); +Europa resta stabile al 2%; Noi Moderati di Maurizio Lupi allo 0,9 (-0,2). Per quanto riguarda la Supermedia delle coalizioni, invece, il centrodestra risulta nettamente avanti rispetto al centrosinistra: registra infatti un incremento dello 0,4 e sale al 48,5% dei consensi; mentre lo schieramento opposto è al 31,3%, con un calo dello 0,2.