Marco Rizzo spiana Pd e Schlein in 21 secondi: "Traditori di sinistra"

Duro attacco alla sinistra di Marco Rizzo, presidente onorario del Partito Comunista dal 2023 e coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare dal 2024.

Arriva direttamente dal suo profilo X, guarda caso la piattaforma di Elon Musk e il riferimento è proprio al tycoon sudafricano e a quel saluto nel giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca che, a molti, ha ricordato il saluto fascista di Mussolini.

Una “ sinistra” che ha tradito i propri valori, i propri riferimenti di classe e ha sposato il totalitarismo globalista e liberista, “usa” strumentalmente il saluto di Musk. pic.twitter.com/kjcuNZoMPr — Marco Rizzo (@MarcoRizzoDSP) January 22, 2025

Queste le parole di Rizzo: “Se proprio vogliamo criticare questo Musk per quel saluto, lo possiamo criticare perché ha fornito un anno di argomenti finti a questa sinistra che non ha valori, ha tradito la sua storia, non ha contenuti, non ha soluzioni, ma adesso può parlare per un anno del saluto romano di Elon Musk. Ahi, ahi, ahi". Un suo follower su X gli dà ragione e commenta: “Diciamo anche che Musk, da grande imprenditore, ci ha messo del suo nel forzare quel gesto, per essere facilmente preso a pretesto e attaccarlo. Così che milioni di polli ci sono cascati e ora non facciamo altro che parlare di lui. Se non fosse ancora abbastanza”.

Un altro scrive: “Sono 3 anni che stanno cacciando furiosamente il fantasma del fascismo, come un cane che si morde la coda. Evidentemente non hanno altri argomenti, spero che l’elettorato che non se ne era già accorto lo faccia. C’è bisogno di una opposizione seria, che non è questa”. Uno, infine, commenta così: “Sei l’unico a sinistra che ha capito che urlare “fascisti”, sfilare con gli Lgbtq+, eleggere a eroe dell’anno chiunque imbratti un monumento, porta solo voti alla destra!”. Amy Spitalnick, direttrice dell'organizzazione ebraica JCPA, ha dichiarato: “Elon Musk sapeva esattamente cosa stava facendo con questo saluto romano fascista al comizio, che si inserisce nel contesto della sua adesione esplicita alle politiche e ai partiti di estrema destra”.