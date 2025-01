Sondaggio Supermedia, FdI sempre più su e nuovo record per il centrodestra: la cifre

23 gennaio 2025 a

Il centrodestra continua a volare e ottiene il miglior risultato dall'inizio della legislatura. Il centrosinistra, invece, cala nei consensi. È questo il quadro illustrato dalla supermedia AGI/Youtrend, che ha confermato le tendenze di medio periodo intraviste già la scorsa settimana. Il dato sulla coalizione di governo, confrontato con quello di fine 2024, mostra un centrodestra in ottima forma: 48,7%. Una cifra trainata dalla crescita di Fratelli d'Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale addirittura dello 0,7% in un solo mese.

Sempre sul fronte dei partiti che compongono la compagine di governo, troviamo FdI al primo posto grazie al suo 29,6%. A seguire, c'è Forza Italia. La formazione politica guidata da Antonio Tajani rimane stabile al 9,4%. La Lega, invece, cala nei consensi. Il partito guidato da Matteo Salvini scende dello 0,2% e si piazza così all'8,5%. Cresce anche Noi Moderati, che dall'1,1% passa all'1,2%.

Dalle parti dell'ex campo largo, lo scenario diventa sempre più tragico. Il Partito Democratico a guida Elly Schlein perde ancora consensi. Dal 23,2% cala al 23,2%. Non va meglio per il Movimento Cinque Stelle. Il partito di Giuseppe Conte perde lo 0,2% e si piazza così all'11,3%. Alleanza Verdi e Sinistra, invece, rimane stabile al 6,1%. Per quanto riguarda quei partiti considerati "minori", troviamo Azione in netta crescita. La formazione politica guidata da Carlo Calenda guadagna lo 0,3% e si piazza così al 2,8%. Bene anche Italia Viva, che sale dello 0,1% e raggiunge il 2,4%. Noi Moderati, invece, cala dello 0,1% e si attesta così all'1,9%.