Schlein e Conte attaccano Meloni indagata: "Non nasconderti", "Sei sempre la solita"

C'è Elly Schlein, buon ultima, che invita Giorgia Meloni a "non nascondersi e a venire domani in aula". E poi c'è Giuseppe Conte che accusa la premier di "vittimismo e complottismo". La notizia dell'avviso di garanzia a Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano sul caso Almasri scatena le opposizioni con commenti tra la sciacallata e il teatro dell'assurdo.

Il video-messaggio di Meloni piomba a Montecitorio mentre in aula si discute il decreto Ucraina e il Transatlantico è affollato da deputati e leader. A sinistra sul caso Almasri hanno trovato un momento di unità e la reazione è quella di cercare di tenere separati il piano giudiziario da quello politico della vicenda. Avviso di garanzia o meno, la premier deve chiarire quanto accaduto: questa la tesi delle opposizioni che per domani, alla vigilia delle informative dei ministri Piantedosi e Nordio, hanno convocato una conferenza stampa alla Camera. Ci saranno le testimonianze di alcune vittime del criminale libico e sono attesi anche i leader delle opposizioni.

"Le questioni giudiziarie - sottolinea la segretaria del Pd Schlein - non attengono al nostro lavoro, ma è sul piano politico che insistiamo dall'inizio chiedendo a Giorgia Meloni di non nascondersi dietro ai suoi ministri e venire lei domani in Aula per chiarire al Paese per quale motivo il governo ha scelto di riaccompagnare a casa un torturatore libico per il quale la Corte penale internazionale aveva spiccato un mandato di arresto".

Per il capo politico del Movimento 5 Stelle Conte l'annuncio via social sull'avviso di garanzie e il tenore del video della premier, confermano che "la ricetta di Meloni e soci è sempre la stessa: complottismo e vittimismo, dai treni ai migranti. Non lasciatevi distrarre: lo fanno per non parlare dei loro errori e dei problemi reali dei cittadini, dei tagli sulle buste paga, delle zero-soluzioni su carovita e crisi industriale".

"Quanto al caso del criminale libico - prosegue Conte - una cosa è già certa: il Governo ha combinato un grave disastro politico, mettendo in fila menzogne e versioni diverse, senza spiegarci davvero perché hanno imbarcato a nostre spese e con tutti gli onori su un volo di Stato un criminale libico anziché consegnarlo alla Corte penale internazionale. Se ora Meloni ha ricevuto un avviso di garanzia su questa vicenda - che peraltro è un atto dovuto - ne risponda serenamente, se non ha nulla da nascondere: è successo anche a me sul Covid ma nessuno di voi mi ha sentito frignare contro i magistrati, fino all'archiviazione. Meloni dimostri rispetto dei ruoli e delle istituzioni: si tolga il guscio da Calimero".