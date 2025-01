Meloni indagata, Li Gotti ci prende per i fondelli: "Prodi? Solo mia moglie. E non immaginavo tale putiferio"

29 gennaio 2025 a

a

a

L'avvocato Luigi Li Gotti è stato ospite di Un Giorno da Pecora, il programma in onda su Radio Rai condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il legale è stato invitato in trasmissione per parlare della denuncia presentata nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e del sottosegretario Alfredo Mantovano. "Quando ho scritto la denuncia a Giorgia Meloni - ha spiegato l'avvocato Li Gotti - non pensavo che si sarebbe scatenato un putiferio. Ho pensato solo alla mia denuncia, che ho scritto venerdì scorso. Non sono per nulla preoccupato - ha aggiunto -, forse (scherza, ndr) possono portarmi con un altro Falcon in Libia...".

Li Gotti ha poi risposte a tutte quelle voci che lo danno molto vicino all'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. "Io uomo di Prodi? Ma se non ci ho mai parlato, l’ho visto quando veniva in aula - ha precisato l'avvocato -. Non ho bisogno di suggeritori, io quando sento le cose le faccio. Non ho parlato con nessuno prima della denuncia, zero, l’unica con cui ho parlato è stata mia moglie".

"La toppa è peggio del buco": Meloni indagata, il dettaglio che svela la sbandata delle toghe

Infine, l'avvocato ha rivelato chi lo ha contattato dopo che la notizia è esplosa. "Dopo la denuncia mi hanno chiamato molti colleghi e molte persone - ha raccontato -. Mi ha chiamato Di Pietro per esempio, il mio capogruppo quando ero in Parlamento, Belisario. Politici attuali di centrosinistra? No, non ho rapporti".