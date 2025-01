Lo Voi contro Meloni, "così viene smantellata la frottola dell'atto dovuto"

30 gennaio 2025 a

A infiammare le prime pagine dei giornali di oggi è ancora l'iscrizione di mezzo governo nel registro degli indagati per il caso Almasri. "Oggi la mistica, tradotto le frottole dell'atto dovuto sono state smantellate", spiega Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

"Non sta scritto da nessuna parte che una Procura debba agire da passacarte e che un qualsiasi coriandolo inviato come esposto debba tradursi in avviso di garanzia o iscrizione nel registro degli indagati della persona oggetto dell'esposto - prosegue il direttore editoriale di Libero -. Ciononostante, nella trincea di Lo Voi a dire che l'atto non solo era dovuto ma obbligato, come se davvero ogni esposto si traducesse in avviso di garanzia, restano Corriere, Repubblica e Stampa. E si aggiunge il Fatto, con un durissimo editoriale di Travaglio in cui coglie l'occasione per dire 'com'era bravo Conte, lui sì che sopportava gli esposti e invece Meloni no'".

C'è poi la questione dei voli di Stato con cui Lo Voi volava da Roma a Palermo e viceversa: Mantovano li ha revocati e il magistrato che indaga su Meloni (e Mantovano) ha fatto appello al presidente della Repubblica.

Il profilo di X NonExpedit ha fatto una battuta fulminante: "L'Unione europea sempre più simile alla vecchia Unione sovietica. Lunghe malattie, le sparizioni della Ursula Von der Leyen che poi ricompare con fantomatici piani quinquennali, mappazze regolatorie in arrivo. E poi voi vanno dritti come un muro sul green deal. In compenso arriva la Belloni come capo-consigliera della politica estera".

In Germania "crisi isterica degli euro-lirici per una mozione sull'immigrazione proposta da Merz e appoggiata anche da AfD". E crisi isterica anche su Trump per la sua proposta contro lo smartworking: chi non va a lavorare in ufficio rischia il licenziamento. E aggredito Milei secondo cui "non c'è un aggravante per il femminicidio, perché l'omicidio è omicidio. Apriti cielo!".

Decennale di Sergio Mattarella, 3 febbraio: "Oggi Avvenire e tre pezzi sul Corriere della Sera, Polito, il corazziere-capo Breda e pure una cosa nello sport per continuare a bastonare Sinner, colpevole di non essere andato al Quirinale".