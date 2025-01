Giorgia Meloni posta il sondaggio che spiana la sinistra: "FdI al 30%, per me significa una cosa sola"

31 gennaio 2025 a

"Non guardo spesso i sondaggi. Non perché non siano importanti, ma perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione. Tuttavia, è difficile non notare un dato: nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido. Per me, questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l’interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto. Grazie per la fiducia. Io vado avanti, come sempre, a testa alta".



A scriverlo sui social è la premier Giorgia Meloni pubblicando una card in cui Fratelli d’Italia, rispetto al 16 gennaio, viene dato in crescita dello 0,5%, attestandosi al 30,1%. Un risultato eloquente che però non spegne lo sbraitare della sinistra. Ed è uno di solito moderato con le parole, Stefano Bonaccini, che va all'attacco del premier intervenendo a Tagadà su La7: "Non capisco quale ragione abbia Meloni, che è già molto forte, di reagire in questo modo. Male non fare, paura non avere. Che bisogno ha di spettacolizzare e fare vittima quando il magistrato ha il diritto di indagare quando c’è qualcosa da appurare. Sarebbe il caso che Meloni andasse in Parlamento, invece di scappare, a rispondere sul caso. Sta succedendo qualcosa di clamoroso". Evidentemente Bonaccini ha un obiettivo chiaro: fare arrivare Fratelli d'Italia al 40 per cento. Di questo passo è ormai inevitabile...