Matteo Ricci indagato: "Le feste e il casco di Rossi". Conte duro: molla il Pd?

"Sorpreso e amareggiato". Commenta così sui social l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, alla notizia dell'avviso di garanzia ricevuto nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità in alcuni affidi del Comune. Ricci, europarlamentare dem, è indagato per "Affidopoli" proprio come Beppe Sala, il sindaco di Milano alle prese invece con l'inchiesta sull'urbanistica.

"Sorprendentemente questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia sulla vicenda annosa degli affidi, dei murales, delle feste, del casco di Valentino Rossi ormai sulla stampa da un anno. Sono sorpreso perché io in vita mia, in 15 anni di amministrazione, non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici e lavori e mi sono sempre fidato ciecamente dei miei dirigenti e dei collaboratori come ho fatto in questo caso - spiega Ricci nel video pubblicato sui social -. L'ho ripetuto per mesi e ovviamente lo ripeterò anche al procuratore che spero di vedere il prima possibile. Fra l'altro l'accusa è abbastanza curiosa perché mi si dice che non avrei ottenuto nessuna utilità patrimoniale, ma che avrei ottenuto una utilità in termini di consenso politico e si dice una cosa che io smentisco, cioè che conoscessi queste associazioni, mentre invece io non c'ho mai avuto a che fare direttamente".