Matteo Ricci indagato per "affidopoli": regionali, bomba sul Pd

L'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, candidato governatore del Pd alle prossime elezioni regionali nelle Marche, è ufficialmente indagato nell’inchiesta su Affidopoli. Come ricorda Il Resto del Carlino, "il nome dell’attuale eurodeputato dem è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura nell’ambito dell’indagine giudiziaria, nata a seguito di un’inchiesta giornalistica del Carlino, che riguarda gli affidamenti diretti a due associazioni culturali pesaresi durante la propria amministrazione". Ricci sui social si dice "sorpreso e amareggiato" per l'iniziativa della Procura.

I pm stanno cercando di far luce su incarichi e contributi "affidati senza bando pubblico alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare", rinnovati anche a cifre considerevoli e con modalità che gli inquirenti ritengono opache. L'inchiesta va avanti da circa un anno e vede Ricci, ex renziano e uomo forte del Partito democratico nella regione governata dal centrodestra, come un ovvio uomo-chiave avendo amministrato Pesaro per due mandati e 10 anni consecutivi, dal maggio 2014 al giugno 2024. Non è un caso che le scorse settimane Ricci abbia sempre dimostrato un certo nervosismo con i giornalisti a domande precise e dirette sul caso.