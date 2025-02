Roberto Speranza deriso per la foto di Berlino: "Andrei col cartello, visto che ha portato bene"

03 febbraio 2025 a

Si salvi chi può, o meglio, dovrebbero farlo quei tanti manifestanti scesi in piazza a Berlino. Nella giornata di domenica 2 febbraio è andata in scena una manifestazione pacifica nella capitale della Germania, dove almeno 160mila persone hanno protestato contro le posizioni morbide della Cdu (Unione Cristiano-Democratica) di Frederich Merz con l’estrema destra dell’AfD, capitanata da Alice Weidel, in vista delle elezioni federali per il Bundestag del prossimo 23 febbraio. E sapete chi c'era a tifare per i dimostranti? Roberto Speranza.

Lo stesso che durante le presidenziali americane ha fatto il tifo social per Kamala Harris, dovendo poi prendere atto del clamoroso flop. Non a caso qualcuno glielo ricorda. In un post su X, con tanto di foto dall'alto della protesta, l'ex ministro della Salute commenta: "Grazie Berlino". Parole che scatenano l'ilarità: "Io andrei con il cartello…visto che porti bene", commenta qualcuno con lo scatto di Speranza e l'insegna "Kamala".

Speranza e le virostar ancora in guerra contro la libertà dei cittadini

E ancora: "C'era molta gente anche in Italia che manifestava o avrebbe voluto farlo liberamente nel 2021 o nel 2022 ma spesso veniva innaffiata con gli idranti...la democrazia". "Aspetta le elezioni per gongolare Statista da due soldi", "Si ricordi la legge aurea: piazze piene, urne vuote; il giorno dopo le elezioni non fatevi venire una crisi isterica. Remember l' endorsement per kamala harris!". A infiammare gli animi tedeschi in ogni caso è stata la decisione del leader della Cdu di votare la legge sulla stretta all’immigrazione facendo leva anche sul sostegno dell’ultradestra.