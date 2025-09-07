Merz "dice stro***e": Germania nel caos, chi scarica il cancelliere

Si annuncia uno scontro, in Germania, tra le due anime del governo federale, quella di centrodestra della Cdu/Csu e quella di centrosinistra della Spd. Oggetto del contendere è, come peraltro sta accadendo anche in Gran Bretagna e in Francia, lo stato sociale. Ad aprire le danze era stato, la scorsa settimana, il cancelliere Friedrich Merz, affermando che il modello di welfare tedesco non sarebbe più economicamente sostenibile: «Non possiamo più permetterci questo sistema, così com’è oggi, con quello che produciamo. Da anni lo Stato sta vivendo al di sopra delle sue possibilità e occorre invertire la rotta, prima che sia troppo tardi».

Alle parole di Merz aveva replicato a stretto giro la presidente della Spd e ministra del Lavoro Bärbel Bas, la quale aveva definito, scusandosi per il linguaggio ruvido, come «stronz....» le parole del suo premier: «Questo dibattito attuale, secondo cui non possiamo più permetterci i sistemi di sicurezza sociale e lo stato sociale, è – e mi scuso già per l’espressione – una stronz!», aveva detto ai giornalisti.