Berlino, auto sulla folla: diversi bambini feriti

Un'auto si è lanciata contro la folla a Berlino e ha provocato numerosi feriti, tra i quali diversi bambini. Lo ha riportato la Bild. Diversi bambini hanno riportato lesioni di lieve entità, mentre uno degli accompagnatori è rimasto gravemente ferito, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco.

Secondo le prime ricostruzioni, una Bmw è schiantata contro un gruppo di persone intorno alle 13:10 nel quartiere di Wedding, sulla Seestrasse all'angolo con Dohnagestell. Sul posto erano presenti diversi gruppi di bambini.

Sarebbero tre i bambini feriti. La persona in gravi condizioni è una loro accompagnatrice. Le autorità parlano di un "incidente", avvenuto intorno alle 13.10. La Bmw, mentre svoltava in Dohnagestell, ha investito un gruppo di 15 bambini di età compresa tra i 7 e gli 8 anni. I tre feriti sono stati subito trasportati al vicino ospedale Virchow-Klinikum. Anche l'accompagnatrice ferita, ha aggiunto il quotidiano, è stata portata in ospedale. Il conducente della Bmw è invece rimasto illeso. Nelle foto si vede l'uomo, un giovane, mentre viene interrogato dalla polizia. Il faro anteriore sinistro del veicolo risulta danneggiato. Polizia e vigili del fuoco sono sul posto e hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente, dove si stanno occupando dei bambini.