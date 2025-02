Capezzone: "Non so se fa ridere o piangere": la risposta dell'Europa a Trump, che cosa c'è dietro

04 febbraio 2025 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E il direttore editoriale di Libero analizza le reazioni per i dazi decisi dall'amministrazione Trump. Come vi abbiamo già anticipato su Libero, Trump ha già ottenuto due vittoria su Panama e Messico. I due paesi si sono piegati ai diktat di Washington e hanno deciso di rivedere le loro pratiche commerciali, soprattutto quelle orientate alla Cina. Ma a creare scompiglio è la reazione dell'Ue che parla di una risposta a Trump: "Sembra un pugile tonico e forte, sappiamo tutti che la realtà è un'altra. E a questo punto non so se la cosa faccia ridere o piangere". Insomma Bruxelles ha poche armi per rispondere a Trump e in questo contesto il ruolo principale tocca all'Italia con Giorgia Meloni in prima fila al fianco degli Usa ma anche col ruolo di pontiere tra le istanze di Washington e quelle della Commissione Ue.Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone