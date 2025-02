Almasri, Cuno Tarfusser gela Lo Voi: "Avrebbe dovuto aspettare 15 giorni"

05 febbraio 2025 a

La decisione del procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, a seguito dell'esposto presentato dall'avvocato Luigi Li Gotti, di aprire un'indagine per favoreggiamento e peculato nei confronti di mezzo governo è stato un atto voluto. Almeno questo è il pensiero dell'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Dopo neanche 48 ore, infatti, Lo Voi aveva già girato il fascicolo al Tribunale dei ministri. E in tanti - anche provenienti da ambienti della magistratura - non concordano con questa celerità.

Un esempio? Cuno Tarfusser, ex giudice della corte Penale Internazionale. Ospite da Nicola Porro a Quarta Repubblica, il talk show politico di Rete 4, ha sottolineato la mancanza di “cortesia istituzionale” da parte del procuratore Lo Voi. E ha poi smentito l’effettiva presenza di una “notizia di reato” nei documenti presentati da Li Gotti. Secondo Tarfusser Lo Voi avrebbe dovuto agire diversamente.

Ma come avrebbe dovuto agire? Doveva "aspettare 15 giorni" per esaminare l'esposto. Ma non finisce qui: doveva cercare "un collegamento" tra il suo ufficio e la presidenza del Consiglio e, soprattutto, doveva valutare se l'esposto avesse "notizie di reato". Invece è accaduto il contrario. Lo Voi avrebbe potuto trattare l’esposto come “un modello 45 degli atti non costituenti reati e parcheggiarla lì per non darle rilievo”, spiega Tarfusser. Poi solo “tra sei mesi” avrebbe dovuto trasmetterla “al Tribunale dei ministri, perché comunque un giudice deve decidere sulla questione, ma accompagnandola con una richiesta di archiviazione”.