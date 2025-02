Almasri, Nordio attacca? Bonelli balbetta: ecco come reagisce: "Le ha lette le carte o no?"

05 febbraio 2025 a

a

a

Eccoci qui: il ministro Nordio riferisce in Parlamento sul caso Almasri. Il Guardasigilli, dopo aver ricostruito per filo e per segno i fatti, ha messo nel mirino proprio le opposizioni che hanno sbraitato in questi giorni speculando sulla vicenda libica e puntando il dito contro il governo. La vittima numero uno di Nordio è Bonelli, il leader dei Verdi che più di tutti (ricordiamo lo scontro epico in tv con Bruno Vespa a Cinque Minuti) ha attaccato la premier.

E a quanto pare Bonelli che faceva il "professore" di diritto internazionale in tv le carte non le aveva lette: "La cosa che più mi stupisce è che non avete letto le carte, non sapete di cosa stiamo parlando, avete discusso sul nulla. Le ha lette le carte o no, Bonelli?", tuona il Guardasigilli in un'Aula da cui arrivano gli applausi da parte dei banchi della maggioranza e smorfie da quelli delle opposizioni. E le telecamere della diretta (chiesta dalle opposizioni, ricordiamolo) vanno a cercare il volto di Bonelli mentre Nordio attacca. Il leader dei Verdi è rassegnato e in silenzio, cerca di abbozzare qualche frase balbettando ma il tentativo fallisce: viene subissato dalla voce di Nordio. Bonelli poi sul finale del discorso di Nordio prova a replicare, ma il presidente Fontana ha ricordato che si tratta di un ministro che riferisce in Aula e non si tratta di un dibattito. Per quello c'è spazio nelle repliche. Una Caporetto totale per Bonelli.