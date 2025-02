Giovanni Donzelli smaschera la sinistra: "Il Pd spieghi l'arresto del tesoriere campano"

05 febbraio 2025 a

Si dice che "l'Italia ha rimandato il torturatore a fermare gli sbarchi: faccio presente ai cuori nobili dell'opposizione che" nelle carte della Cpi "non è mai citata la parola immigrati o immigrazione questo arresto non c'entra niente. A chi vuole dare lezioni di moralità sull'accoglienza ricordo che la parola immigrazione è ben presente negli atti giudiziari dell'arresto del tesoriere" campano del Pd Nicola Salvati, che è stato "confermato dai commissari Boccia e Misiani legatissimi a Schlein" e che sarebbe "legato ai falsi permessi" per gli immigrati.

Lo afferma Giovanni Donzelli intervenendo in Aula alla Camera dopo l'informativa sul caso Almasri da parte dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Un'inchiesta, quella campana nata "grazie alle denunce di Giorgia Meloni mentre le opposizioni la irridevano: chi chiede sempre spiegazioni e dice che dovrebbe venire la Meloni chiedo perché non provate a spiegare" se l'interesse per l'accoglienza sia "causata da umanità o dagli incredibili interessi economici da parte delle mafie, le cooperative rosse e a quanto pare anche il tesoriere del Pd in Campania".

"Grazie al governo per avere difeso la sicurezza nazionale, da cittadino italiano sono contento che dopo la scarcerazione avvenuta in seguito agli errori della Cpi Almasri sia in Libia e non libero in Italia, sono contento per la sicurezza degli italiani in Libia perché ci sarebbero potute essere ritorsioni". Donzelli sottolinea anche che "tra la richiesta d'arresto della procura e il mandato di arresto della Cpi, quello sbianchettato, sono intercorsi 108 giorni, vorrei sapere come poteva Nordio in meno di 38 ore esaminare documenti che la Cpi" ha valutato per 108 giorni, "atti di arresto così sballati che hanno consentito la scarcerazione purtroppo grave di Almasri".