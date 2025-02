Almasri, FdI spiana Elly Schlein: "Meloni presidente coniglio? Tu e Pd siete la sua carota"

05 febbraio 2025 a

Volano parole grosse durante l'informativa alla camera del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del ministro Dell'Interno Matteo Piantedosi. In particolare, quando è arrivato il turno delle opposizioni di intervenire sul caso Almasri, i vari leader della sinistra hanno fatto a gara a chi la spara più grossa. E, almeno in questo, Elly Schlein non ha rivali. La segretaria del Pd ha attaccato con veemenza il presidente del Consiglio, associandolo a un particolare animale e a una precisa indole umana.

"Meloni ha mandato i suoi ministri in Aula, un atteggiamento da presidente del coniglio, non del consiglio - ha tuonato alla Camera la dem -. Doveva esserci lei qua, perché quello che hanno detto i ministri non è una risposta. Oggi vi nascondete dietro i cavilli e il giuridichese, ma qua non si tratta di un difesa formale, ma di una scelta politica. Allora assumetevi una responsabilità. La verità è che vi vergognate di quello che fate e per questo mentite. Qua doveva esserci Giorgia Meloni, invece vi siete limitati ad attaccare i magistrati. Un attacco frontale - ha aggiunto - che è fumo negli occhi per coprire il merito della vostra scelta politica".

Immediata la replica di FdI: “Cara Elly Schelin, se Giorgia Meloni è un Presidente del coniglio, tu e il tuo partito siete la sua carota. Non ci fermerete, andremo avanti con le riforme, ma soprattutto logoreremo il vostro sistema di potere e ogni tipo di illegalità. Proprio come fanno i roditori”.