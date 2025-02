Marco Rizzo, "io dico Viva la f***a": il video che fa il giro d'Italia

Roberto Tortora 06 febbraio 2025 a

Vecchio è il motto “viva la f…, che Dio la benedica!”, ma, se a gridarlo forte sui social è Marco Rizzo, politico e coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, allora non fa solo sorridere, ma desta anche un’attenzione speciale. Il contesto intorno al quale arriva questa clamorosa esclamazione è, ovviamente, quello geopolitico che vede al centro delle cronache gli Stati Uniti del nuovo corso Trump-Musk.

Tutto è partito dallo slogan MAGA - “Make America Great Again” che ha contribuito a portare alla vittoria Donald Trump. Ora che Elon Musk allarga le sue mire anche all’Europa con uno slogan simile, cioè MEGA - “Make Europa Great Again”, Marco Rizzo non ci sta a questa deriva sovranista e, prendendola con ironia, dice la sua. Musk, sulla sua piattaforma, ha lanciato il claim: “Gente d'Europa: unitevi al movimento Mega". Frase già usata dal premier ungherese Viktor Orbàn durante la presidenza di turno dell’Unione europea, ora la fa sua il tycoon sudafricano.

In un video pubblicato su X, proprio la piattaforma di Musk, anche Rizzo esclama: “Viva la f***a, caspita ho di nuovo detto una robaccia, però quando Musk chiede ‘facciamo grande l'Europa’ eh… noi lo possiamo solo declinare in un modo, cioè ‘Facciamo l'Italia Grande Ancora’, perché vogliamo una sovranità nostra, una sovranità popolare dell'Italia. Come a dire che in Italia decidono, non vogliono arrivare addirittura a comandano, gli italiani. Perciò ‘Viva la F***A’, ovvero Fai l'Italia Grande Ancora”.

Non c’è dubbio che, alla megalomania americana, l’Italia risponda sempre con un tocco di maggior originalità. Intanto, Musk fa capire sempre più chiaramente le sue intenzioni verso il Vecchio Continente. Ha dato sostegno al partito estremista tedesco Afd e invitato la leader Alice Weidel, definita “la miglior speranza per la Germania”, all'insediamento di Trump a Washington. Ha definito, invece, il premier britannico Keir Starmer come un "essere spregevole" e proposto di rinominare la Manica “Canale George Washington”. Musk guarda all’Europa, intanto Marco Rizzo propende per… l’Italia!