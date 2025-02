Bologna, ecco il video di Bignami che smentisce Lepore: "Nessun assalto al Comune"

Michele Zaccardi 10 febbraio 2025 a

Come ogni anno, i ragazzi di Gioventù nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, hanno tenuto una fiaccolata per le vie di Bologna in memoria delle Foibe per deporre una corona per il Giorno del Ricordo nella sede del Comune, Palazzo d’Accursio. Giunti davanti all’ingresso, i manifestanti hanno trovato il portone chiuso. Dopo aver suonato, gli è stato aperto e sono entrati, depositando la corona. Eppure da sinistra è partito un attacco nei loro confronti. Un gruppo di militanti, denuncia il Comune in una nota, «è entrato abusivamente nella sede del Comune».



L’atto, prosegue il comunicato, è avvenuto «senza alcun accordo». Sul posto, sempre secondo il Comune, i partecipanti sarebbero stati agevolati da alcuni esponenti di Fdi, tra i quali il capogruppo Fdi alla Camera Bignami e la consigliera comunale Zuntini che avrebbe chiesto alla Polizia locale di entrare dall’ingresso riservato al personale politico. A entrare a Palazzo d’Accursio, in realtà, sarebbero state due consigliere comunali di Fdi e non dei manifestanti. «Inaccettabile quanto accaduto questa sera (ieri per chi legge, ndr)» ha attaccato il sindaco di Bologna Matteo Lepore. «Gli esponenti di Fratelli d’Italia» ha aggiunto «dovranno spiegare il perché della loro presenza e del ruolo di facilitatori.

Chiederemo conto di questo oltraggio e sporgeremo denuncia per l’accaduto. A quanto pare, l’estrema destra continua a desiderare e provare ebbrezza per gesta del ventennio passate alla storia. Preoccupante tutto ciò». «Da quanto apprendiamo» ha spiegato ancora Lepore, «sul posto erano presenti con il ruolo di facilitatori diversi esponenti di Fratelli d’Italia, dal deputato Bignami, all’europarlamentare Cavedagna, al consigliere regionale Sassone». Non ci sta a far passare questa versione Bignami, che annuncia querela nei confronti di Lepore. «Stasera presenterò querela per calunnia e diffamazione. Come le immagini video testimoniano una corona è stata apposta fuori dal comune e il sottoscritto si è allontanato accompagnato con discrezione da due agenti della questura sino a che non sono andato via con mezzi privati. Confido che si proceda celermente verso chi diffama».