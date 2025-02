Sanremo 2025, Giorgia, la Meloni ed Elodie: "Oddio, avvisate il Pd"

12 febbraio 2025 a

La valanga Sanremo si abbatte anche sui giornali. "Cristicchi, Achille Lauro, Giorgia piazzati meglio. Oddio, avvisate quelli del Pd: non è Giorgia Meloni, è un'altra Giorgia, quella che canta. Altrimenti arrivano i comunicati di Ruotolo sul regime eccetera eccetera", ironizza Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

"Il Festival - prosegue il direttore editoriale di Libero - era partito in modo promettente, con un guasto audio di 30 secondi. Poi purtroppo tutto ha ripreso la strada consueta. C'è stato anche un collegamento con l'influencer argentino che nel tempo libero fa il Papa, Bergoglio. C'è solo una trasmissione a cui non è stato invitato, Ballando con le stelle. Ma chissà che Milly Carlucci possa trovare il modo di coinvolgerlo in giuria con Selvaggia Lucarelli e Mariotto, il tango argentino, ste cose qua...".

Quindi la chiassata pre-spettacolo di Elodie, che ha detto di preferire farsi tagliare un braccio piuttosto che votare Meloni. "Applauso della sala stampa... E Conti che il giorno prima aveva un poco attenuato la dichiarazione sull'antifascismo ha rilanciato il patentino antifascista al Festival".