Pina Picierno "infiltrata fascista"? Pedullà seppellisce l'alleanza M5s-Pd: rissa e minacce

Basta un intervento di Gaetano Pedullà a L'aria che tira, su La7, per rischiare di far saltare l'alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle a Bruxelles prima e a Roma e in Italia poi. E così, in un mercoledì mattina dominato dall'ansia per le condizioni di salute di Papa Francesco, va in scena il nuovo, incredibile psicodramma-centrosinistra.

La polemica politica parte da un attacco di Pina Picierno, eurodeputata del Pd, che dalle pagine di Repubblica parla di "sintonia ritrovata" tra Lega e M5s: "Sulla Russia rinasce l'asse giallorosso". I 5 Stelle replicano piccati, ma è Pedullà, ex direttore de La Notizia, grillino e contiano di ferro europarlamentare dallo scorso giugno coi 5 Stelle, che alza il tiro: ospite di Parenzo definisce la Picierno "una infiltrata fascista nella sinistra. Ogni mattino si sveglia pensando qualche sciocchezza da dire sul M5s". Addirittura. E qui si scatena la bagarre.

"Vogliamo esprimere, anche a nome di tutta la delegazione del Partito democratico, la solidarietà a Pina Picierno per le folli affermazioni di un esponente dei 5 stelle qui a Bruxelles. Dichiarazioni che non meritano neanche di essere commentate. In una situazione drammatica per la democrazia in Italia e in Europa ci domandiamo come sia possibile arrivare a fare dichiarazioni così avventate e violente contro un'esponente del Partito Democratico. La destra applaude", scrivono in una nota il capodelegazione Pd al Parlamento europeo Nicola Zingaretti e il presidente dem Stefano Bonaccini.

"In un mondo che sta subendo grandi sconvolgimenti - commenta il senatore del Pd Alberto Losacco - ci conforta sapere che per molte persone le idiozie rimangono il loro piatto prelibato. Come altro giudicare infatti le affermazioni di Gaetano Pedullà, eurodeputato del M5s, che ha offeso e attaccato Pina Picierno, cui va tutta la mia solidarietà, additandola addirittura come fascista? E qual sarebbe la colpa della nostra parlamentare? Temere, come è già successo in passato, che Putin possa trovare ascolto anche nel nostro Paese, un punto su cui tutte le forze politiche che si dichiarano progressiste e si oppongono alla destra dovrebbero senza difficoltà sottoscrivere. Spero perciò che il M5s si dissoci da quanto detto da Pedullà. Se così non fosse, dovremmo considerare ciò che ha detto come una posizione ufficiale dell'intero Movimento e mi auguro vivamente che non sia così. In un momento come questo, tutte le forze politiche sono chiamate alla serietà e alla coerenza con quanto fatto finora dal nostro Paese e dal nostro Parlamento per sostenere l'Ucraina aggredita dalla Russia".

"Gravissimo l'attacco dell'eurodeputato Pedullà contro Pina Picierno, è inaccettabile definirla 'infiltrata fascista nella sinistra'. La mia piena solidarietà a Pina, questa è una grave offesa al Parlamento Europeo, di cui è vice Presidente. Credo sia necessario che vengano prese le distanze da queste frasi, la polemica politica non può scadere fino a questo punto", sottolinea la deputata Pd Michela Di Biase. "Voglio esprimere anche a nome della Conferenza delle Donne Democratiche - aggiunge la portavoce Roberta Mori - solidarietà e vicinanza a Pina Picierno, eurodeputata del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo, per gli inaccettabili e offensivi attacchi ricevuti oggi durante la trasmissione L'aria che tira dall'eurodeputato dei 5stelle Gaetano Pedullà. Il confronto, anche se duro, non può mai travalicare i confini del rispetto". "Gravi, gravissime le parole dell'eurodeputato Pedullà contro la vicepresidente del Pd Pina Picierno. Il M5S prenda le distanze. Subito. Infiltrata fascista? Pina? Significa ignorare la sua storia e mistificare le sue posizioni", scrive su X la senatrice del Pd Valeria Valente.