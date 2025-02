Mario Occhiuto, la tragedia del senatore di Forza Italia: il figlio precipita dall'ottavo piano di casa e muore

22 febbraio 2025 a

Tragedia nel mondo della politica italiana: è deceduto nella notte Francesco Occhiuto, il figlio dell'ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. Il giovane, di appena 30 anni, è precipitato dalla finestra della sua abitazione poco dopo le 20 di ieri sera. Immediatamente è stato trasportato in ospedale.

Le sue condizioni sono state sin dall'inizio gravissime. Francesco era in casa con i suoi genitori quando all'improvviso è precipitato dall'ottavo piano. Giunto all'ospedale cittadino dell'Annunziata i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Era stato predisposto anche il trasferimento in a Catanzaro ma le sue condizioni erano troppo gravi per un trasferimento. Il giovane è nipote dell'attuale governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Tutta la città si è stretta attorno alla famiglia della vittima. Francesco stava facendo il dottorato di ricerca all'università di Parma.

Immediato il cordoglio delle istituzioni. "Con tutta Forza Italia fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all'amico Roberto ed a tutta la famiglia Occhiuto", scrive su X il leader di Forza Italia Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri.

"Ho appreso della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica", sono invece le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, si dice "profondamente rattristato dal gravissimo lutto che ha colpito il senatore Mario Occhiuto, gli porgo le condoglianze di tutti i senatori di Fratelli d'Italia, vicini al caro collega in questo terribile momento".

"La tragica scomparsa di Francesco Occhiuto lascia sgomenti e profondamente addolorati. Perdere un figlio è una prova straziante. In questo momento di dolore e smarrimento, interpretando anche i sentimenti di cordoglio dell'intero Consiglio regionale, mi stringo con sincera commozione al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la loro famiglia. Che il ricordo di Francesco possa essere di conforto e dare forza per affrontare una perdita così ingiusta", scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale calabrese, Filippo Mancuso, che ha inoltre rinviato la seduta del Consiglio regionale prevista per lunedì. Per la stessa ragione il Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale di Cosenza comunicano l'annullamento della manifestazione "Innamorati della Politica" in programma per oggi nel palazzo della Provincia e la Lega comunica di aver deciso di non tenere una manifestazione in programma a Catanzaro.