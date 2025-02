Sfiducia a Santanchè e Nordio, la sinistra si va a schiantare: con quanti voti è stata respinta

25 febbraio 2025 a

a

a

Con 206 "no'" 134 "sì" e un astenuto, l'aula della Camera ha respinto la mozione di sfiducia proposta dalle opposizioni nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Nel corso del pomeriggio, la senatrice di Fratelli d'Italia aveva risposto a tutte le critiche lanciate dai banchi dell'opposizione. "L'onorevole Baldino - aveva detto - mi accusa di conflitto di interessi" ma questa accusa arriva dal M5s che "ha fatto della mancanza di merito e dell’incompetenza una squadra di governo", "io credo nel merito e della competenza e ritengo che essere competenti non sia una colpa".

La ministra del Turismo si è poi detta pronta a difendersi nelle sedi opportune. "Non intendo scappare - aveva esclamato -. Intendo difendermi nel processo, nelle sedi giudiziarie", "vi voglio fare una confessione: ci vuole una grande forza per non impazzire, per continuare questa battaglia. Ma questa forza mi viene data da una cosa in cui voi credete poco, la mia famiglia. Perché è proprio la sofferenza che stiamo vivendo che si tramuta in una forza dirompente che potrebbe farci scalare qualsiasi montagna. Voglio portare avanti questa battaglia per far vincere lo stato di diritto".

Ma si è parlato anche del caso borse. “Guardate che io non ho nessun problema, sì ho una collezione di borse, mio padre diceva che si ruba solo quello che si nasconde e io non ho nulla da nascondere - aveva precisato -. Io sono la prima e la più lucida a capire che per voi io sono l’emblema di ciò che detestate, lo rappresento plasticamente. Per un concetto che magari è solo il mio, che voi non volete combattere la povertà, volete combattere la ricchezza”.