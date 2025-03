È iniziata la discussione alla Camera con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Carlo Nordio, presentata dalle opposizioni dopo il caso Almasri, il generale libico inizialmente arrestato in Italia perché ricercato dalla Corte penale internazionale e poi liberato e riportato in patria. Prima la replica del Guardasigilli, successivamente le dichiarazioni di voto e il voto sulla mozione di sfiducia.

Ore 11.27 - Bignami: non ve ne faremo più passare una



"Tranquilli, non ve ne facciamo passare nessuna, perché siamo stanchi di lasciarvele passare...". Lo ha detto in Aula della Camera il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami, rivolgendosi alle opposizioni che rumoreggiano durante il suo intervento. Poi ha aggiunto: "Nel momento in cui si vara la riforma della giustizia, qualcuno si sente toccato nel vivo. Il problema non è Almasri, è il fatto che andiamo a scardinare il malsano rapporto tra politica e magistratura".

Ore 11.02 - Schlein a Nordio: la sua difesa tra le pagine più vergognose



"La sua difesa d'ufficio di un torturatore libico rappresenta una delle pagine più vergognose a cui questo Parlamento è stato sottoposto" nonostante su "pagine vergognose il governo di cui fa parte non si è mai risparmiato". Così la segretaria del Pd Elly Schlien. E ancora: "Per quante omissioni, falsità e tentativi di sviare avete provato a mettere in campo, i fatti restano chiari: contravvenendo a una esplicita richiesta di arresto da parte di Cpi e a causa della sua mancata risposta, l'arresto non è stato convalidato e Almasri è stato riportato a Tripoli con tutti gli onori. Libero di continuare, e a me toglierebbe il sonno, di uccidere e stuprare".







Ore 10.58 - Azione: la sfiducia è un boomerang, non partecipiamo



Pur condividendo tutte le critiche al ministro della Giustizia sul caso Almasri "manifestiamo totale perplessità rispetto all'efficacia della mozione di sfiducia", ha detto in Aula il deputato Antonio D'Alessio in dichiarazione di voto per il partito. "È la mancanza di chiarezza che ha fatto indignare l'Aula", ma "noi non condividiamo lo strumento della mozione di sfiducia che diventa un boomerang. La nostra decisione è di non partecipare oggi al voto".

Ore 10.50 - Boschi: il ministro si dimetta



"Ministro, lei ha mentito a quest'aula. Ed è per questo che per noi lei deve dimettersi". Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi: "Ministro, lei è l'unico in tutta Italia che pensa che Al-Masri sia stato liberato per un cavillo giuridico. Noi non crediamo che si debba dimettere perché c'è un'inchiesta aperta dalla Procura nei suoi confronti. Noi restiamo garantisti, ma riteniamo che debba dimettersi perché ha mentito a quest'Aula e al Senato. Non ha detto la verità sul caso Al-Masri. E oggi c'è un torturatore di donne, un violentatore di bambini, un trafficante di esseri umani libero per colpa del governo italiano".

Ore 10.40 - De Raho: Nordio ha violato la legge



"In una vicenda grave e importante come quella Almasri, lei hai violato sia la legge che la Costituzione, ma poi è venuto in quest'aula ad affermare cose che sono risultate completamente destituite di fondamento". Così Federico Cafiero De Raho, deputato M5S: "Il motivo per cui viene scarcerato Almasri - aggiunge - è perché lei non ha trasmesso gli atti". "L'Italia - conclude - si vergogna di ciò che è avvenuto, perché non è accettabile che l'Italia arretri di fronte alla legalità".

Ore 10.35 - Bonelli: Nordio ha coperto un boia



"Le abbiamo fatto tenerezza? Lei ci fa molta rabbia e proviamo molta vergogna per quello che ancora oggi abbiamo sentito nel Parlamento" perché "lei ha mentito nuovamente dietro cavilli del tutto falsi". Così il leader di Avs Angelo Bonelli, in sede di dichiarazioni di voto: "Lei - ha proseguito Bonelli - ha dimenticato una cosa sostanziale, non ha avuto il coraggio di nominare le vittime del boia Almasri. Non si può nascondere dietro i cavilli giuridici, quel boia è in Libia e legga quello che ha detto don Mattia Ferrari su cui non ci dite chi l'abbia spiato. Un bel caos nel governo ce l'avete. Non siamo nel feudalesimo, non può modificare le leggi della politica italiana e non ha dato esecuzione al mandato della Cpi. Lei non è sopra la legge, deve giurare di fronte alla legge. Ecco perché chiediamo le sue dimissioni, non per un cavillo ma perché ha coperto un boia, un criminale, uno stupratore anche di minori".

Ore 10.27 - Il Guardasigilli: offensivo dire favoriamo mafia e criminalità



"La dialettica civile è doverosa ma non le polemiche politiche esasperate nel linguaggio, nei toni e nelle conclusioni: si va sempre a finire che si vuole favorire la mafia e la delinquenza organizzata, tutte cose che suonano offensive e antipatiche": cosi' il ministro della Giustizia nella replica alla intervenendo alla Camera.

Ore 10.13 - Nordio: il ministro non è un passacarte



"Il ministro della giustizia aveva ampia discrezionalità se approcciare o meno la Corte Penale Internazionale. L'attività del ministro non è quella di passacarte, ma di un organismo che deve attivare un'attività istruttoria o pre-istruttoria soprattutto rapportandosi ad altri organi di governo e non - sono le parole di Nordio sulle accuse del caso Almasri -. E può farlo quando gli atti che gli arrivano dalla Corte Penale Internazionale sono poco convincenti o rivelano inesattezze. E in questo caso lo hanno fatto".

Ore 10.00 - La riforma? Non vacilliamo



La mozione di sfiducia è "un attacco strumentale per evitare la riforma sulla separazione delle carriere, ma quali siano gli attacchi noi non vacilleremo e andremo avanti. Se voi farete del vostro peggio noi faremo del nostro meglio", è la promessa di Nordio.

Ore 9.55 - Il Guardasigilli: suicidi non imputabili ai ministri



"Non posso rispondere a tutte queste osservazioni, una mi è rimasta impressa, quella del collega Giachetti, deluso dalla circostanza che avendo presentato una denuncia alla procura della Repubblica di Roma contro il ministro come concorrente nel reato di omicidio per i suicidi in carcere non abbia avuto seguito. Se il ministro della Giustizia fosse responsabile penalmente in quanto riveste una funzione di garanzia dei suicidi in carcere, allora la situazione sarebbe molto più complessa di quanto è stato squadernato dal collega Giachetti. Non esiste un limite al di là del quale scatta la responsabilità del ministro. Certo noi quest'anno abbiamo riconosciuto un fardello di dolore di un numero notevole di suicidi, ma non è che negli altri anni fosse eccessivamente inferiore", ha detto il ministro della Giustizia.

Ore 9.49 - Nordio: accusato di tutto, sembra l'inquisizione



"Sono stato accusato di essere responsabile del numero dei suicidi in carcere, delle nomine del garante, del sovraffollamento carcerario, del panpenalismo, delle madri detenute, di una crociata contro le intercettazioni, del dossieraggio dei parlamentari e di altro. Il governo è accusato di slealtà verso Camera, si va avanti in un Cahier del Doléances complesso, che ricorda l'Inquisizione, nel quale mancano solo le accuse di simonia e bestemmia", ha esordito Carlo Nordio.