Elly Schlein deraglia per il video di Trump su Gaza: "Violenza dopo il sangue, Meloni non si vergogna?"

26 febbraio 2025 a

a

a

Dopo Angelo Bonelli e mezzo paradiso degli esponenti della sinistra italiana, anche Elly Schlein si espone pubblicamente per attaccare Donald Trump su Gaza. O meglio, per attaccare Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un video sui suoi social che sta facendo molto discutere. In sintesi: si tratta di un filmato realizzato con l'IA dove viene mostrata Gaza dopo la ricostruzione. Nel futuro - immaginato dal tycoon - la terra contesa tra palestinesi e israeliani viene immaginata con un Dubai 2.0, dove il replicano, Musk e Netanyahu posso svagarsi e rilassarsi come se fossero in un enorme villaggio turistico. Una provocazione, che evidentemente è riuscita nel suo intento.

"Sotto le macerie di Gaza ci sono ancora cadaveri e Trump lancia un video che non è solo una macabra provocazione e una totale mancanza di rispetto". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "È un progetto politico spietato e crudele per una popolazione massacrata e un attentato spregiudicato all’accordo di tregua - ha poi aggiunto -. Con violenze che purtroppo stanno continuando in Cisgiordania, dove 40.000 persone sono state costrette a fuggire per mettersi in salvo dalle violenze dei coloni appoggiati dal governo Netanyahu".

"Gaza appartiene ai palestinesi e i miliardi di dollari di Musk e Trump non potranno mai negarlo - ha proseguito -. Il governo italiano nelle sedi internazionali ribadisca la necessità di perseguire il progetto di due popoli e due stati. Mi auguro che dopo questa ennesima follia le ambiguità su Trump finiscano e che Giorgia Meloni provi un briciolo di vergogna del suo sodalizio politico con chi incita ancora violenza dopo tutto questo sangue".