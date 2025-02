Giorgia Meloni, il retroscena sullo sfogo contro Macron: "A che titolo sei andato a Washington?"

27 febbraio 2025 a

La presenza di Emmanuel Macron a Washington ha irritato Giorgia Meloni. Il presidente francese ha visto nei giorni scorsi Donald Trump. E qui, parlando di Ucraina, ha avanzato la possibilità di mettere in campo "una forza europea", che tradotto significa mandare i nostri militari. Un'iniziativa non andata giù al premier. Stando al Corriere della Sera, nel collegamento con altri leader organizzato dopo la visita di Macron alla Casa Bianca, Meloni non ha usato mezzi termini: "Io vorrei sapere a che titolo sei andato a Washington". Macron ha assicurato di aver "rappresentato soltanto la Francia" ma è apparsa evidente a tutti la tensione per "iniziative che dovrebbero essere condivise preventivamente con tutti gli Stati Ue".

Ora gli occhi sono puntati sul premier inglese Keir Starmer. Il timore è che possa annunciare nuove mosse foriere di nuove divisioni tra gli Stati. Al momento, infatti, sembrano esserci l’Eliseo e Downing Street da una parte, e Palazzo Chigi all’altra. In questa linea, invece, a fare il gioco di Meloni ci pensano Germania e Polonia, entrambe dubbiose sul progetto di Parigi e Londra.

Il futuro dell'Ucraina: "Niente soldati": l'Italia gela Macron e Starmer

Una presa di posizione, quella del presidente del Consiglio, largamente condivisa dal ministro degli Esteri. Antonio Tajani ha ribadito che "l'unica soluzione possibile è un'eventuale missione delle Nazioni Unite, che richiederebbe una decisione del Consiglio di sicurezza. È tutto prematuro: prima bisogna arrivare alla pace, poi si vedrà come proteggerla". Insomma, per il numero uno di Forza Italia "la Nato deve giocare un ruolo importante e dobbiamo fare di più per rafforzare le nostre capacità di difesa".