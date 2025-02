Magi di +Europa: "Trump umilia Zelensky. Meloni, fuggi anche stavolta?"

28 febbraio 2025 a

Trump "maltratta" Zelensky? Colpa di Giorgia Meloni, evidentemente, visto che la sinistra convoca ancora una volta la premier a riferire in Parlamento. A suonare la carica sono per una volta quelli di +Europa, i più lesti e indignati nel commentare il faccia a faccia alla Casa Bianca tra presidente americano e ucraino, un confronto talmente duro da risultare senza precedenti, anche perché andato praticamente in diretta in mondovisione.

"Nello studio ovale è andata in scena la rappresentazione plastica del bullismo diplomatico con cui la nuova amministrazione americana intenderebbe governare il mondo. Trump bullizza e umilia Zelensky e attraverso di lui il popolo ucraino che da tre anni resiste alla violenta aggressione russa, difendendo i confini e con essi i valori dell'Europa - nota Riccardo Magi, segretario di +Europa -. Cosa ne pensa Meloni dell'atteggiamento indegno del suo amico Trump verso Zelensky? La premier condannerà l'atteggiamento del presidente americano o fuggirà anche stavolta facendo finta di nulla?".

Stesso tenore da Benedetto Della Vedova: "Dopo quanto di inaudito è accaduto oggi nello studio ovale della Casa Bianca e il trattamento profondamente ingiusto riservato da Trump e Vance nei confronti del Presidente Zelensky, occorre che la Ue e l'Italia, con misura ma con assoluta fermezza, ribadiscano il sostegno pieno e leale all'Ucraina che si difende dall'aggressione putiniana". "Se Trump abdica al ruolo americano di difesa della democrazia e della libertà di una paese sovrano e democratico - prosegue il deputato -, forse pensando che l'Ucraina sia lontana dai confini americani, l'Europa non può sottrarsi. Ne va del nostro futuro, del futuro della nostra sovranità. A questo punto, però, la presidente Meloni non potrà sottrarsi dal confronto con il Parlamento per chiarire qual è la posizione del suo governo, visto che sostiene giustamente la resistenza ucraina, ma che contemporaneamente cerca di coltivare un rapporto privilegiato con Trump''.

Non poteva mancare Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdie Sinistra: "Le allucinanti parole di Trump sull'accordo siglato con l'Ucraina sono l'emblema dello sciacallaggio del presidente americano in nome della pace. Assistiamo a una mercificazione inaccettabile che deve far riflettere sul ruolo che l'Europa ha assunto fino a oggi". "Ora più che mai - conclude il deputato - l'Unione Europea è chiamata a intraprendere iniziative per la negoziazione della pace scegliendo la via del dialogo e della diplomazia. L'annuncio di Trump di voler utilizzare le terre rare per l'intelligenza artificiale e le armi è un segnale chiaro e pericoloso di chi, considerandosi il padrone del mondo, intende costruire un dominio globale con la legge del più forte. Solo questa è una valida ragione per rafforzare l'Europa",