Giorgia Meloni, la tv francese esalta il premier: "La donna forte d'Europa"

Le opposizioni italiane fanno a gara a chi la spara più grossa su Giorgia Meloni. E, addirittura, alcuni giornali cercano spiegazioni scientifiche per capire come sia possibile che i consensi verso il premier siano in continua ascesa. Quando la spiegazione più ovvia è anche quella più semplice: i voti aumentano perché la leader di Fratelli d'Italia sta facendo molto bene. In Francia, per esempio, se ne sono finalmente accorti.

Una tv transalpina ha infatti celebrato i primi 1000 giorni del governo Meloni: "Meloni ha festeggiato mille giorni al potere. Mille giorni, una longevità rara tra i vicini. Il governo Meloni è tra i cinque più duraturi dell'Italia postbellica. Al potere Giorgia Meloni ha fatto della lotta all'immigrazione illegale una priorità. L'Italia ha registrato oltre 20mila ingressi illegali nel 2024 - spiega il servizio -. Calo del 60% in un anno grazie ad accordi con 14 Paesi africani. L'Italia è riuscita a risanare i conti pubblici. Il deficit è dall'8,6% del PIL nel 2022 al 3,4% nel 2024. Il Paese migliora economicamente e attira capitali. Meloni vuole rilanciare le nascite con un bonus di 1000 euro per ogni nato nel 2025. Giorgia Meloni gode di forte popolarità. Fratelli d'Italia di Meloni guida i sondaggi davanti al Partito democratico. L'Italia è ora il quarto esportatore mondiale. La disoccupazione è scesa al 6,5%. Uno dei livelli più bassi della storia. In due anni registrate 880mila assunzioni stabili nel Paese. Il metodo Meloni funziona. Al momento Giorgia Meloni è molto alta nei sondaggi. Si può dire che sia un successo".